„Sunt comunități uitate de lume”. Misiunea medicilor care ajung în satele unde au mai rămas doar câteva zeci de oameni

Filiala regională Timișoara a Asociației Caravana cu Medici organizează caravane medicale multidisciplinare în mai multe județe. Foto: Caravana cu Medici / FB

În multe comunități rurale din vestul țării, un consult de specialitate înseamnă luni sau chiar ani de așteptare. Din această cauză, multe boli sunt descoperite târziu, iar pacienții ajung la medic abia atunci când simptomele nu mai pot fi ignorate. Pentru a reduce aceste inegalități în accesul la servicii medicale, filiala regională Timișoara a Asociației Caravana cu Medici organizează caravane medicale multidisciplinare în județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, iar prin programul „Fără Diabet” oferă screening gratuit și îndrumă pacienții către sistemul medical.

Invitat la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, medicul Marian Morenci, președintele filialei regionale Timișoara a Asociației Caravana cu Medici, a explicat că, deși filiala este una dintre cele mai tinere din cadrul organizației, nevoia de astfel de intervenții este evidentă.

„Într-adevăr, filiala Timișoara a Caravanei cu Medici este încă tânără. Noi ne-am alăturat echipei și am început să desfășurăm activități de puțin peste doi ani, dar sperăm să continuăm pentru cât mai mult timp de acum înainte, pentru că am reușit să formăm o echipă frumoasă. Este nevoie de noi, iar acest lucru ni se reconfirmă de fiecare dată când ajungem în comunități, în special în mediul rural, unde populația este vulnerabilă. Am văzut cât de mare este nevoia în aceste comunități, de cele mai multe ori izolate, pe care îmi place să le numesc, uneori, comunități uitate de lume, prin munți sau în sate în care au mai rămas doar câteva zeci de oameni”, a declarat medicul.

Pe lângă consultațiile gratuite, asociația derulează și un nou proiect dedicat intervențiilor de urgență în mediul rural. Filiala Timișoara, împreună cu cea din Bihor, a obținut o finanțare care va permite instalarea a 30 de defibrilatoare automate externe în localități unde accesul ambulanței este dificil.

„Este un proiect pe care l-am câștigat împreună cu colegii de la filiala Bihor. Este susținut de Raiffeisen Bank și de Asociația pentru Relații Comunitare și, prin intermediul lui, vom încerca să amplasăm 30 de defibrilatoare cardiace externe în comunitățile din mediul rural. Vorbim despre comunități turistice și despre localități unde intervenția ambulanței poate dura chiar și 40 de minute. În cazul unui stop cardio-respirator, timpul este esențial. Nu este suficient doar să amplasăm aceste defibrilatoare. Oricât de performante ar fi, ele nu pot salva singure o viață. Au nevoie de oameni pregătiți, curajoși și cu cunoștințele necesare pentru a interveni”, a explicat Marian Morenci.

Medicul subliniază că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de a combate bolile cronice și îi îndeamnă pe oameni să nu evite controalele medicale.

„Exact cum le spun mereu pacienților mei, prevenția este cea mai bună investiție în sănătate. Cele mai multe boli pot evolua ani întregi fără semne evidente, iar de multe ori, când apar simptomele, boala este deja într-un stadiu avansat sau a produs complicații. Aș vrea să încurajez oamenii să renunțe la teama de a merge la medic. Știu că există vorba «ce nu știi nu te omoară», dar în medicină este exact invers: ceea ce nu știi chiar te poate omorî”, a afirmat acesta.

În prezent, una dintre principalele inițiative ale asociației este programul „Fără Diabet”, prin care echipe de medici ajung în localități din vestul țării și oferă gratuit consultații și investigații pentru depistarea diabetului și a bolilor cardiovasculare.

„Actualmente avem programul «Fără Diabet». Organizăm caravane medicale și oferim gratuit consultații, facem screening pentru diabet și boli cardiovasculare, investigații și recomandări de tratament de specialitate. Dar nu ne oprim aici. Mergem în comunități cu echipe multidisciplinare, formate din specialiști în diabet, cardiologie, neurologie, endocrinologie și alte specialități. Acest lucru ne permite să avem o imagine de ansamblu asupra pacientului și să nu ne raportăm doar la o singură patologie”, a concluzionat Marian Morenci.