Remediul natural care te scapă de negi. Medic dermatolog: ”Se pot retrage fără niciun alt tratament”

Specialistul recomandă ca orice leziune dureroasă sau persistentă de la nivelul tălpilor să fie evaluată de un medic dermatolog, Foto: Getty Images

Verucile plantare, cunoscute popular drept negi, sunt printre cele mai frecvente probleme care pot apărea după mersul desculț în piscine, vestiare sau alte spații umede. Deși nu reprezintă o afecțiune gravă, ele pot deveni dureroase și pot persista mult timp dacă nu sunt tratate corespunzător.

Medicul dermatolog Cristina Safta a explicat, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, că verucile plantare sunt foarte răspândite.

„Să nu uităm de verucile plantare, negi în limbaj popular, care sunt foarte frecvent întâlnite”, a precizat medicul.

Cât durează tratamentul

Potrivit Cristinei Safta, tratamentul nu este complicat, însă necesită răbdare și consecvență.

„Tratamentul nu este unul dificil. Mai degrabă poate fi de lungă durată. Verucile pot să dispară și de la sine, lucru care se întâmplă destul de des la copii. La adulți, însă, ele pot persista chiar și ani de zile”, a explicat dermatologul.

Există mai multe variante de tratament care pot fi aplicate acasă.

„Dacă urmezi un tratament local, sub formă de soluții sau plasturi, poți scăpa de ele într-o săptămână-două, dar în alte cazuri poate dura două-trei luni. Important este să fii consecvent și riguros în aplicarea tratamentului. Metodele nu sunt complicate, însă trebuie urmate cu regularitate”, a spus Cristina Safta.

Remediul simplu despre care vorbesc studiile

Medicul a amintit și de o metodă simplă care, potrivit unor studii recente, ar putea ajuta la eliminarea verucilor.

„Mai nou, studiile arată că, dacă în fiecare zi ținem picioarele timp de aproximativ 30 de minute într-o soluție de apă cu sare foarte concentrată, verucile se pot retrage fără să mai fie nevoie de alte tratamente, care uneori pot fi iritante”, a explicat Cristina Safta.

Specialistul recomandă însă ca orice leziune dureroasă sau persistentă de la nivelul tălpilor să fie evaluată de un medic dermatolog, pentru confirmarea diagnosticului și alegerea tratamentului potrivit.