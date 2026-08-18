Fritz face apel la susținători să se opună "abuzurilor PSD" prin proteste și mesaje pe rețele. Ședință USR ca să-i revalideze mandatul

Fritz face apel la susținători să se opună "abuzurilor PSD" prin proteste și mesaje pe rețele. FOTO Facebook Dominic Fritz

Președintele USR, Dominic Fritz, a făcut un apel, marți, pe Facebook, către susținătorii lui, să se opună "abuzurilor PSD" inclusiv prin mesaje pe rețelele sociale și prin participare la proteste, el afirmând că nu va pleca din România și nu se va lăsa "intimidat". Apelul a fost lansat în ziua în care conducerea USR a convocat Comitetul Politic pentru a-i revalida mandatul de președinte al USR după decizia CCR.

"Vă mulțumesc pentru miile de mesaje de susținere. Solidaritatea voastră a contat enorm. Este însă important să înțelegem că revolta voastră nu este doar despre mine. Este despre demnitatea timișorenilor și despre sentimentul că se întâmplă ceva extrem de periculos, care ne afectează viața tuturor.

Mulți mi-ați scris că abuzul PSD vă face să vă întrebați ce mai căutați în această țară și dacă nu ar trebui să plecați. La asta țin să vă răspund.

Am început să mă implic în politică tocmai pentru că nu am suportat să văd cât de mulți oameni cred că lupta este deja pierdută. M-am mutat în România în 2019 și am candidat la Primăria Timișoara pentru a arăta că se poate construi ceva în această țară. Cred că am demonstrat, la Timișoara și alături de colegii din toată țara, că se poate.

Tocmai cu asta îi speriem de moarte pe mafioții sistemului.

Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în propria țară.

Eu țin capul sus. Sunt mai hotărât ca niciodată să nu-l plec în fața acestor borfași care, de zeci de ani, ne fură șansa la o viață mai bună.

Refuz să fiu umilit. Te rog și pe tine să faci la fel. Suntem foarte mulți și nu avem voie să obosim sau să ne lăsăm intimidați.

Nu voi pleca nicăieri. Timișoara este și va rămâne casa mea. Nu voi trăda niciodată încrederea celor care m-au votat.

Dacă susții statul de drept și libertatea în România, dacă ești alături de mine, fă-ți vocea auzită. Scrie pe rețelele sociale despre revolta ta, publică un videoclip pe TikTok, distribuie acest mesaj, vorbește cu prietenii și cu familia sau vino la un protest. Orice gest contează. Trebuie să ne susținem reciproc.

Au crezut că ne pot opri. Dar abia am început", a transmis Dominic Fritz.

Comitetul Politic al USR, convocat pentru a revalida mandatul de președinte USR al lui Fritz

Biroul Național al USR a decis, cu o largă majoritate, convocarea unui Comitet Politic al partidului, care să acorde un vot de susținere președintelui formațiunii, Dominic Fritz, a anunțat marți deputatul Ionuț Moșteanu.



"Azi am decis cu o largă majoritate în Biroul Național convocarea unui Comitet Politic pentru a da un vot de susținere pentru președintele partidului, Dominic Fritz. Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida, avem o singură datorie - față de oamenii care și-au pus încrederea în noi", a scris Ionuț Moșteanu, marți, pe Facebook.



Deputatul USR a adăugat că partidul nu se lasă intimidat și a acuzat folosirea unor "metode securiste"



"Am încredere în curajul și spiritul de echipă al colegilor mei. Au arătat întotdeauna că sunt de partea binelui, a corectitudinii și a adevărului", a afirmat Moșteanu.



Curtea Constituțională a stabilit ca fiind constituțional un amendament introdus în Legea integrității la cererea PSD și AUR, prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile.



Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituțională prevederea din lege care stipulează încetarea de drept a funcției/demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Peste 120 de persoane sunt vizate de „amendamentul Fritz” din Legea ANI, care prevede pierderea mandatului sau a funcţiei în cazul în care există decizii definitive în instanţă privind încălcarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese.