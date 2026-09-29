AUR anunță că e „alături” de Călin Georgescu, Anamaria Gavrilă cere eliberarea „imediată” și Șoșoacă vrea să-i fie avocată

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a reacționat, marți, la arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. „Folosirea unui asemenea caz pentru reglări de conturi sau presiuni politice ar fi de neacceptat într-un stat democratic”, a transmis partidul, pe Facebook. Ulterior, Anamaria Gavrilă a cerut „eliberarea imediată” a lui Georgescu, iar Diana Șoșoacă a reiterat propunerea de a-i fi avocată.

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu. Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă astăzi de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția noastră: prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției.

Arestarea preventivă este o măsură procesuală, nu o condamnare, iar folosirea unui asemenea caz pentru reglări de conturi sau presiuni politice ar fi de neacceptat într-un stat democratic”, a scris AUR.

Astfel, partidul spune că „apără un principiu care trebuie să îi protejeze pe toți românii”.

„Dacă cineva își imaginează că acest moment poate fi folosit pentru a intimida AUR sau pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului Mureșan, se înșală. Poziția noastră rămâne neschimbată: nu vom vota un guvern din care nu facem parte și nu ne vom negocia convingerile sub presiune.

Suntem alături de Călin Georgescu și, dincolo de persoana sa, apărăm un principiu care trebuie să îi protejeze pe toți românii: nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”, se mai arată în postare.

Anamaria Gavrilă cere eliberarea „imediată”

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că fostul candidat la prezidențiale „trebuie eliberat de îndată”.

„Călin Georgescu trebuie eliberat de îndată. După Mineriade, Colectiv, 10 August, Pandemie, ne-am săturat de scenarii și jocuri din umbră. Românii vor adevăr și dreptate”, a scris ea.

Diana Șoșoacă vrea să-i fie avocată lui Călin Georgescu

Președinta SOS România, Diana-Ivanovici Șoșoacă, a reiterat propunerea ca „societatea noastră de avocatură să îl reprezinte și să îi facă apărarea”.

„Îmi reînnoiesc propunerea către Călin Georgescu ca societatea noastră de avocatură să îl reprezinte și să îi facă apărarea. Este un abuz inacceptabil în așa-zisa democrație. Ursula von der Leyen își pune planul în acțiune. Scutul European pentru Democrație este instaurarea nazismului. Dacă cineva crede că ne va fi frică și renunțăm, se înșală amarnic”, a transmis și ea, tot pe Facebook.

Curtea de Apel a decis, marți, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen pentru o perioadă de 30 de zile. CAB a judecat contestația procurorilor DIICOT față de decizia instanței inferioare, prin care Călin Georgescu a fost lăsat liber în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost ridicat de acasă de polițiști, în baza mandatului de arestare.