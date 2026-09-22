Călin Georgescu a fost adus cu duba la Tribunalul București. Judecătorii decid dacă îl arestează preventiv

2 minute de citit Publicat la 10:53 22 Sep 2026 Modificat la 11:46 22 Sep 2026

Călin Georgescu este adus cu duba la Tribunalul București. FOTO: Agerpres

Călin Georgescu a fost scos din Arestul Capitalei, unde și-a petrecut noaptea, și a fost adus cu duba la Tribunalul București, unde judecătorii vor decide dacă îl arestează preventiv.

Procesul a început.

Bodyguardul lui Călin Georgescu i-a adus la tribunal ciorbă și o pungă cu mâncare. Georgescu a refuzat mâncarea din arest.

Știrea inițială

La Tribunal a fost adus și Ionel Rusen.

Magistrații vor analiza referatul cu propunerea de arestare preventivă întocmit de procurorii DIICOT.

La Tribunalul București s-au adunat mai mulți susținători ai fostului candidat la prezidențiale.

După mai bine de nou ore de percheziţii şi alte patru de audieri, fostul candidat la alegerile prezidenţiale a fost scos cu căutşe din sediul DIICOT şi luat cu duba. La ieşire, acesta nu a făcut nicio declaraţie, în schimb a ridicat mâinile pentru a arăta că este încătușat.

I se aduc acuzaţii extrem de grave în dosarul înşelăciunii de peste un milion de euro. Ionel Rusen, afaceristul implicat în schema de înşelăciune a fost și el reținut.

În acest dosar, omul de afaceri Răzvan Leu a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu.

Comunicatul DIICOT:

„Urmare a comunicatului de presă nr. 1 din 21.09.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație) ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune-fulger a DIICOT. În paralel, anchetatorii au descins la vila acestuia din Mogoșoaia și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro în care a fost reclamat în 2024 de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău.

La percheziții, în casa lui Călin Georgescu au fost găsiți 4.000 de euro. De asemenea, au fost ridicate acte, calculatoare și laptopuri. În mașina acestuia a fost găsit un aparat de bruiaj care poate opri semnal pe un anumit perimetru.