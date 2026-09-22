Cum au votat rușii din străinătate: Rezultatele, total opuse de cele anunțate oficial. Ce scor a primit partidul lui Putin peste hotare

5 minute de citit Publicat la 10:58 22 Sep 2026 Modificat la 10:59 22 Sep 2026

Un contrast uriaș între votul din Rusia și cel din diaspora. Foto: Hepta

Rușii care au votat în weekend la ambasadele și consulatele din străinătate au ales masiv partidul liberal Oameni Noi în detrimentul Rusiei Unite, formațiunea lui Vladimir Putin, potrivit a două exit-polluri independente. Rezultatele sunt aproape inversul celor anunțate oficial în Rusia, unde partidul puterii a obținut aproape 58% din voturi, scrie Euronews.

Proiectul Vote Abroad a chestionat aproape 15.700 de alegători în 27 de secții din 22 de țări. Potrivit acestuia, Oameni Noi a obținut 43%, Partidul Comunist 18,3%, iar Rusia Unită doar 5,5%.

În zece țări, printre care Armenia, Germania și Finlanda, Rusia Unită nu ar fi trecut nici măcar pragul de 5% necesar pentru intrarea în Duma de Stat.

Un al doilea exit-poll, realizat de mișcarea de opoziție Vesna și proiectul Progress în 18 secții din 17 țări, a plasat Oameni Noi pe primul loc în toate secțiile, cu 47,3%. Comuniștii au obținut 19,2%, iar Rusia Unită doar 2,8%.

Prin comparație, Comisia Electorală Centrală a Rusiei a anunțat că, în interiorul țării, Rusia Unită a primit aproape 58%, Partidul Comunist 14%, LDPR aproape 9%, iar Oameni Noi sub 8%.

Un contrast uriaș între votul din Rusia și cel din diaspora

„Contrastul este într-adevăr foarte puternic”, a declarat pentru Euronews Ivan Jdanov, directorul proiectului Progress și fost șef al Fundației Anticorupție înființate de Aleksei Navalnîi.

Potrivit acestuia, 83,5% dintre persoanele care au răspuns la întrebarea privind încrederea în rezultatele oficiale au spus că nu au deloc sau au foarte puțină încredere în acestea.

Jdanov admite că, din punct de vedere strict numeric, voturile din străinătate nu vor decide componența Dumei.

„Dar sunt importante: arată o realitate complet diferită și distrug imaginea unui presupus sprijin pentru autorități”, a spus el.

Mulți dintre rușii care au plecat din țară după invazia Ucrainei din 2022 se opun războiului. Iabloko, singurul partid anti-război căruia i se permisese inițial să participe la scrutin, a fost ulterior eliminat de pe lista federală. În lipsa Iabloko, mulți dintre alegătorii anti-război din străinătate au ales Oameni Noi, potrivit voluntarilor care au realizat exit-pollurile.

Irina Kh, una dintre persoanele implicate în proiectul Vote Abroad, spune că scopul inițiativei este de a oferi „o imagine adevărată a procesului electoral din străinătate”. Ea subliniază că voluntarii nu folosesc simboluri de partid și nu sunt afiliați politic.

Vote Abroad a fost lansat în 2021 și a organizat exit-polluri și la alte alegeri din Rusia, inclusiv la scrutinul prezidențial din 2024. Chestionarele sunt anonime, conțin cinci întrebări și sunt elaborate și analizate cu ajutorul unor sociologi profesioniști.

Fără incidente majore la votul din străinătate

Votarea în afara Rusiei s-a desfășurat, în general, fără incidente majore, spun organizatorii exit-pollurilor. Situația a contrastat cu relatările din interiorul Rusiei privind posibile fraude și împiedicarea activității unor observatori.

Președinta Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a susținut că în întreaga țară au existat doar două cazuri de introducere ilegală a unor buletine în urne. Monitori independenți au contestat această afirmație.

Ambasadorul Rusiei în Elveția i-a numit pe participanții la exit-poll „agitatori anti-ruși” și „reprezentanți ai unor organizații străine declarate indezirabile în Rusia”.

La Geneva, voluntarii au fost obligați să stea la cel puțin 150 de metri de intrarea în consulat. La Berna, un agent de pază al ambasadei ruse s-a apropiat de un voluntar, a indicat pașaportul persoanei intervievate și apoi ecranul computerului, gest interpretat drept un avertisment.

La alte ambasade, voluntarii spun că au fost recunoscuți de la scrutinele precedente și și-au putut desfășura activitatea fără probleme.

„Pentru Kremlin contează imaginea, fațada”, a spus Irina Kh.

„Înapoi în URSS”

Voluntarii au observat că susținătorii Rusiei Unite au venit adesea la vot îmbrăcați elegant, „în cele mai bune tradiții sovietice”, după cum a descris unul dintre ei situația.

Cei mai mulți erau fie turiști tineri aflați întâmplător în străinătate, fie persoane de peste 45 de ani care plecaseră din Rusia cu mult timp în urmă.

Unii au reacționat ostil față de voluntari și le-au cerut să demonstreze că au pașapoarte rusești. Alții, care votaseră Rusia Unită, au spus că vor să participe la exit-poll tocmai pentru a confirma rezultatele Comisiei Electorale Centrale.

În mai multe orașe europene, alegătorii au venit cu mere, pe care le-au împărțit altor persoane sau le-au lăsat la secțiile de votare.

Majoritatea celor intervievați au spus că opoziția față de război a fost principalul criteriu după care au votat și că au ales Oameni Noi pentru că Iabloko fusese eliminat.

La Helsinki, o femeie în vârstă a venit la vot purtând un tricou cu portretul lui Putin.

„Îmi voi lua pensia în Finlanda și apoi mă voi întoarce în Rusia să-mi trăiesc ultimii ani”, le-a spus ea voluntarilor.

Drepturi de vot mai restrânse pentru rușii din străinătate

Rușii care trăiesc în afara țării au avut mai puține opțiuni de vot decât la scrutinul din 2021. În urma unor modificări legislative adoptate în 2024, aceștia au putut vota numai pentru lista federală de partid, nu și pentru candidații din circumscripțiile uninominale. Organizații pentru drepturile omului au criticat măsura, susținând că afectează egalitatea între alegători. Autoritățile ruse au motivat schimbarea prin necesitatea simplificării logisticii și a numărării voturilor.

Restricția a contat mai ales pentru alegătorii anti-război: în 2021, voturile din diaspora pentru candidați de opoziție în circumscripțiile uninominale au influențat rezultatul final în mai multe cazuri.

Aproximativ 1,8 milioane de cetățeni ruși aflați în străinătate aveau drept de vot. Au fost deschise 326 de secții în ambasade și consulate din 152 de țări, cu peste 60 mai puține decât în 2021.

Ministerul rus de Externe susține că au votat 212.000 de persoane, față de 191.000 în 2021, și a descris prezența drept „extrem de ridicată”. Vote Abroad estimează însă un număr de aproximativ trei ori mai mic.

Organizatorii proiectului au amintit și diferențele apărute la alegerile prezidențiale din 2024. Comisia Electorală Centrală a anunțat atunci că Putin obținuse peste 72% dintre voturile din străinătate, în timp ce Vote Abroad a înregistrat 33%, procent care includea și 22% dintre respondenți care au refuzat să spună cu cine au votat.

La actualul scrutin, 63% dintre respondenții Vote Abroad au declarat că mai degrabă nu au sau nu au deloc încredere în rezultatele alegerilor din Rusia.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a descris luni scrutinul drept „încă o lovitură gravă pentru democrația rusă” și a anunțat că a propus sancțiuni împotriva persoanelor implicate în organizarea votului în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Kallas a acuzat Kremlinul că a eliminat opoziția, a împiedicat participarea singurului partid înregistrat care se opunea războiului și a blocat observatorii internaționali, afirmând că în Rusia a mai rămas doar „aparența democrației”.