Procurorii au găsit în vila lui Georgescu o legitimație falsă cu Ordinul Cavalerilor de Malta, pe numele lui. FOTO: Antena 3 CNN

Procurorii DIICOT au găsit în vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, unde au avut loc percheziții luni, o legitimație falsă cu Ordinul Cavalerilor de Malta, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Sursele au declarat că la perchezițiile de la Călin Georgescu a fost găsită o legitimație diplomatică pe numele său, care ar fi fost emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta, dar care este falsă.

Pe legitimație apare denumirea „Order of Malta / SOVEREIGN ORDER HOSPITALLIERS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM O.S.J.”. Titularul este indicat ca „SENATOR GEORGESCU CALIN” și este menționată funcția „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”. Documentul poartă numărul „L 120052”, emis în mai 2025.

”Confirmăm că persoana în cauză nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta și că nu am emis niciodată un astfel de document. Așa cum s-a semnalat corect în presă, în România există mai multe ordine false (așa-numitele „ordine de imitație”) care au folosit uneori în mod abuziv simbolurile noastre.”, a comunicat Ordinul de Malta.

Și ambasadorul Ordinului de Malta în România a declarat pentru G4Media că nu emite astfel de documente și că, implicit, Georgescu nu e membru al Ordinului: ”Eu vă confirm că Ordinul de Malta nu emite astfel de documente. Persoana în cauză nu este membră a Ordinului de Malta. Din păcate, în România, dar nu numai în România, și în alte țări din Europa, există acești mimic orders, aceste ordine false, de fapt, care, din când în când, pentru motivele lor, abuzează de simbolurile noastre. Sunt grupări de persoane care folosesc simbolurile Ordinului de Malta, dar nu au nicio recunoaștere din partea guvernului al Ordinului și folosesc simbolurile noastre fără niciun fel de drept, a avertizat ambasadorul.

O atenționare privind aceste „ordine de imitație” există și pe pagina oficială a ordinului: ”Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta dorește să sublinieze proliferarea în întreaga lume a organismelor și asociațiilor care, folosind simboluri și denumiri similare cu cele ale Ordinului de Malta, încearcă în orice mod să se prezinte ca ordine legitime și recunoscute ale Sfântului Ioan. Aceste organizații nu au nicio legătură cu Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta, al cărui sediu instituțional se află la Roma, pe Via Condotti 68, și care menține relații diplomatice bilaterale cu peste 100 de state și cu Uniunea Europeană și are statut de observator permanent la Organizația Națiunilor Unite. Ordinul Suveran de Malta nu recunoaște nicio legitimitate istorică sau juridică organizațiilor și asociațiilor care profită de numele și emblemele Ordinului de Malta utilizându-le în scopuri financiare.

Se recomandă prudență atunci când se iau în considerare propuneri sau apeluri din partea organizațiilor care pretind a fi Ordinul de Malta sau un ordin al Sfântului Ioan. Vă rugăm să solicitați confirmarea autenticității acestora de către una dintre Marile Priorate, Asociațiile Naționale sau Ambasadele Ordinului Suveran de Malta acreditate în țările respective”.