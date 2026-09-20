Cât își mai permite România criza politică. Pricopie: "Suntem deja pe minus. Nicio altă nominalizare nu va trece fără dialog PSD-PNL"

Remus Pricopie a avertizat că fără un dialog între PSD și PNL este dificil de imaginat formarea unui Guvern care să obțină votul Parlamentului. FOTO: INQUAM Photos/Octav Ganea - Mălina Norocea/

România este deja afectată de prelungirea crizei politice, iar fără un dialog între PSD și PNL este dificil de imaginat formarea unui Guvern care să obțină votul Parlamentului, a declarat rectorul SNSPA, Remus Pricopie, duminică, la Antena 3 CNN. El a avertizat că, în cazul în care guvernul Siegfried Mureșan nu ar trece de Parlament, nicio altă nominalizare, indiferent despre cine ar fi vorba, nu va rezolva problema fără un acord politic mai larg.

Pricopie a făcut aceste declarații în contextul desemnării lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și al mesajelor transmise de acesta după nominalizare. Duminică dimineață, Mureşan a transmis un mesaj în care spune că obiectivul său este să cureţe "toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român". "Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român", a scris el pe Facebook.

Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului lista Guvernului și programul de guvernare.

"Avem o desemnare, asta e foarte bine. Dar, două luni și jumătate, partidele din fosta coaliție nu au discutat între ele, s-au criticat într-o manieră dură în public.

Ca să obții o coaliție când ai doar 160 de voturi, trebuie să găsești partea comună cu ceilalți membri ai Parlamentului. Nu văd asta din mesajul lui Mureșan. Pare mai degrabă un mesaj electoral decât unul prin care încearcă să găsească partea acceptabilă de toată lumea" a spus Remus Pricopie la Antena 3 CNN.

El a susținut că o astfel de formulă nu poate obține voturi de la AUR, în condițiile în care UDMR a anunțat că se retrage dintr-o asemenea configurație.

Remus Pricopie a prezentat două scenarii în cazul actualei crize politice. "Cele două variante posibile sunt, prima - trece Guvernul, dar tot are nevoie de dialog social și democratic. Altfel, la prima moțiune de cenzură poate pica Guvernul. Sau a doua variantă - nu trece și își depune mandatul", a explicat el.

"Nicio altă nominalizare, indiferent cine ar fi, nu va trece dacă nu există dialog între PSD și PNL", a atras atenția rectorul SNSPA.

În ceea ce privește posibilitatea alegerilor anticipate, Pricopie a spus: "Nu cred că suntem nici măcar aproape de declanșarea alegerilor anticipate. Vom avea două variante: una în care se prelungește acest conflict până când partidele acceptă să discute. Sau ai varianta în care ne jucăm de-a desemnatul și trecutul prin Parlament, ca în final să se meargă către anticipate. Dar nu vorbim de săptămâni sau luni", a adăugat Pricopie.

"Anticipatele sunt un instrument constituțional, dar tot Constituția spune că mandatul este de patru ani și indică faptul că, între alegeri, partidele trebuie să colaboreze, nu să se amenințe", a afirmat Pricopie.

" Suntem deja pe minus "

Întrebat cât își mai permite România să prelungească actuala criză politică, Remus Pricopie a răspuns că trebuie luate în calcul efectele asupra imaginii și stabilității țării.

"Suntem deja pe minus. Nu agențiile de rating au comentat nominalizarea făcută de Președinte, au fost analiști care consideră că ar exista o anumită interpretare din partea agențiilor de rating. Oficial, avem două agenții care ne-au menținut ratingul de țară, vom vedea și a treia. Stabilitatea politică și guvernamentală este un criteriu important, dar să considerăm că, dacă Parlamentul nu procedează într-un anumit fel, intrăm în junk, cred că este o oarecare diferență", a conchis Remus Pricopie.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a prezentat, sâmbătă, câteva dintre principalele obiective pe care le are în vedere pentru viitorul guvern, după ce PSD i-a cerut să prezinte public programul de guvernare. Printre acestea se numără reducerea inflației, creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai.

Declarația are loc la scurt timp după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, vineri, că PSD nu este „interesat” de trocuri politice, cum ar fi o rotativă guvernamentală cu Guvernul Mureșan, în schimbul votului social-democraților pentru învestirea acestuia.

Liderul PSD a anticipat că Biroul Permanent Național (BPN) al partidului va vota împotriva susținerii premierului desemnat Siegfried Mureșan. De asemenea, Grindeanu a spus că acesta „va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară.”

Conducerea PSD se reunește luni în ședință pentru a decide dacă va negocia sau nu susținerea guvernului care va fi propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu a anticipat ce decizie vor lua colegii săi.

Nicușor Dan a anunțat, joi, 17 septembrie, că l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan.