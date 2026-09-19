Mureșan spune că vrea să continue politicile lui Bolojan și anunță trei direcții ale programului de guvernare

1 minut de citit Publicat la 21:34 19 Sep 2026 Modificat la 21:37 19 Sep 2026

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier FOTO: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a prezentat, sâmbătă, câteva dintre principalele obiective pe care le are în vedere pentru viitorul guvern, după ce PSD i-a cerut să prezinte public programul de guvernare. Printre acestea se numără reducerea inflației, creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai.

El susține că va continua și proiectele prevăzute în programul de guvernare al lui Ilie Bolojan.

„Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România.

Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creştere.

Aceste lucruri le voi continua. Obiectivul este să reducem inflaţia, să creştem economia şi să îmbunătăţim nivelul de trai al oamenilor”, spune Siegfried Mureşan într-o postare pe Facebook.

El a mai adăugat că unul dintre principiile importante din program este gestionarea responsabilă a finanțelor publice.

„Câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: să fim responsabili, să gestionăm cu atenţie banul public, să nu risipim banii oamenilor şi să investim acolo unde este nevoie”.

Declarația are loc la scurt timp după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, vineri, despre premierul desemnat și liderii „dreptei” că nu au program de guvernare, în schimb au „o rotativă”.

„Am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua 'timp de gândire'. Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară 'Jos PSD'. Între timp, leul a pierdut teren în fața euro de la desemnarea domnului Mureșan. PSD este ferm: întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români”, a transmis Sorin Grindeanu.

Nicușor Dan a anunțat, joi, 17 septembrie, că l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan.