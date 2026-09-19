Mirabela Grădinaru îl însoțește pe Nicușor Dan în SUA. Cei doi vor participa la cina oferită de Trump

2 minute de citit Publicat la 18:41 19 Sep 2026 Modificat la 18:41 19 Sep 2026

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru pleacă în SUA. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, va participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care are loc la New York. Șeful statului va fi însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi vor participa la cina oferită de președintele american Donald Trump.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția oferită de Donald Trump și Melania Trump și vor inaugura intersecția „The Queen Marie of Romania”.

De asemenea, Mirabela Grădinaru va participa la dejunul oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne / Domni dar şi la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event” organizat sub patronajul Melaniei Trump.

Totodată, șeful statului va avea întâlniri și cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York dar şi cu antreprenori români din SUA

Programul șefului statului la New York

Potrivit Administrației Prezidențiale, luni, la ora 01.30 ( ora României, nr) preşedintele Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu Alianţa foştilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România.

La ora 16:30, Mirabela Grădinaru va participa la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event” organizat sub patronajul Primei Doamne a Statele Unite ale Americii, Melania Trump.

La 19:00, președintele României va avea o întâlnire cu antreprenori români din SUA din domeniul Tech, iar la ora 21:00, o întâlnire cu reprezentanţii JP Morgan Chase şi cu investitori în obligaţiuni româneşti în România.

În cursul zilei de marți, 22 septembrie, Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, vor participa la inaugurarea intersecţiei „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.

La ora 02.00, președintele se va întâlni cu reprezentanţii comunităţii româneşti din New York, iar de la ora 16 va participa la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la Sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, New York.

La ora 19.00, Mirabela Grădinaru va participa la dejunul oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne / Domni.

Miercuri, la ora 00.00, şeful statului va avea o întâlnire cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation, la Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite, din New York.

La ora 02.00, preşedintele Nicuşor Dan şi prim Doamnă Mirabela Grădinaru vor participa la recepţia tradiţională oferită de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.