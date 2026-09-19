19 zboruri au fost redirecționate pe aeroportul din Luxemburg după observarea unor drone neautorizate

<1 minut de citit Publicat la 18:31 19 Sep 2026 Modificat la 18:31 19 Sep 2026

Nouăsprezece zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi. sursa foto: Getty

Autoritățile din Luxemburg au deschis o anchetă după ce mai multe drone au fost observate în apropierea aeroportului internațional al țării, obligând la suspendarea temporară a zborurilor în seara precedentă, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Traficul aerian a fost oprit pentru scurt timp „în urma observării vizuale a unor drone neidentificate şi neautorizate în spaţiul aerian” din zona aeroportului, potrivit unei declarații a guvernului de la Luxemburg.

Nouăsprezece zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi. Operațiunile au fost reluate în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei locale 01:20 (23:20 GMT, vineri).

Premierul Luc Frieden a spus sâmbătă că episodul „este ceva nou pentru Luxemburg”.

Micul stat vest-european se alătură astfel altor țări europene care s-au confruntat recent cu drone de proveniență necunoscută, apărute mai ales în preajma aeroporturilor sau a unor obiective militare.

Guvernul precizează că „autorităţile competente continuă să analizeze toate informaţiile colectate şi să desfăşoare verificările necesare, în strânsă cooperare cu partenerii lor internaţionali”.

Deocamdată, adaugă comunicatul, „în stadiul actual informaţiile disponibile nu permit stabilirea unor concluzii definitive” în legătură cu incidentul.