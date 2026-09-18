Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege”

Carmine Impietro trăiește de mai bine de 10 ani în Albania FOTO: captură video Il Messaggero

Atrași de scutiri de impozite și de costul mai redus al vieții, tot mai mulți pensionari europeni își îndreaptă atenția către o țară care, până de curând, era nefrecventabilă, dar care în anii recenți a implementat politici care au atras valuri de turiști și, mai nou, rezidenți permanenți din țările occidentale.

Foarte mulți dintre aceștia sunt italieni. Ba chiar, în Albania, noua lor țară, și-au făcut o asociație a pensionarilor.

„După 48 de ani de contribuții, pensia mea nu-mi permitea să duc o viață decentă în Italia, așa că mi-am făcut bagajele și am plecat în Albania. Aici, pensia plătită de INPS (casa de pensii italiană - n.n.) nu este impozitată, iar costul vieții este mai mic. Aici, cu 1.500 de euro, trăiesc ca un rege”, a declarat pentru Il Messaggero Carmine Impietro, fost mecanic din Novara.

El locuiește la Durres, pe malul Mării Adriatice, care se află la doar 200 de kilometri de coasta regiunii Puglia și portul Bari din Italia.

28% dintre pensionari primesc mai puțin de 1.000 de euro pe lună

Povestea lui este similară cu cea a multor pensionari din Italia. Potrivit datelor INPS privind distribuția veniturilor din pensii, în 2024, aproximativ 4,6 milioane de pensionarii (28,1% din total) din Italia primeau mai puțin de 1.000 de euro brut pe lună. Acest procent se adaugă datelor Istat, potrivit cărora, în 2025, 29,6% dintre persoanele de peste 64 de ani care locuiesc singure erau expuse riscului de sărăcie.

Din acest motiv, în timp ce se vorbește mult despre plecarea tinerilor și a absolvenților de studii superioare din Italia, uneori este uitată o altă formă de migrație - cea a pensionarilor. Numai în 2024, aproximativ 37.825 de beneficiari italieni de pensii s-au mutat în străinătate.

Este un fenomen în creștere, iar printre destinații se află și Albania. Acest lucru este confirmat și de cifrele asociației „Pensionati in Albania”, fondată de Carmine în 2018. În 2020 avea 200 de membri, iar astăzi a depășit 2.000.

„Tot mai mulți oameni mă contactează ca să-mi spună: «Carmine, ajută-mă să plec din Italia asta». Este o frază care mă impresionează și mă face să înțeleg că pensionarii de la noi se confruntă cu dificultăți”, spune el.

Cum funcționează scutirea de impozit pentru pensii în Albania

Carmine s-a mutat în Albania în 2012 și, după o lungă luptă în instanță, a reușit să obțină aplicarea scutirii de impozit și pentru pensionarii italieni, prin aplicarea unei convenții între INPS și Albania. Acum, pensiile italiene ajung aici fără rețineri fiscale.

„Primesc cu 30% mai mult pe lună”, explică el. „Iar acest lucru, împreună cu un cost al vieții mai redus, mă ajută să trăiesc decent”, spune Carmine.

De exemplu, o pensie de 2.500 de euro brut pe lună în Italia corespunde unui venit net de aproximativ 1.800–1.900 de euro, pentru că există rețineri fiscale de aproximativ 600 de euro pe lună. Acești 600 de euro, în schimb, nu sunt reținuți dacă rezidența fiscală este în Albania, iar cei 2.500 de euro ajung direct în contul bancar.

„Cu banii pe care îi economisesc din taxe, aici îmi pot permite servicii medicale private de o calitate excelentă. Avem o clinică privată unde se face multă prevenție, lucru pe care, în Italia, un pensionar nu și-l mai permite”, explică Carmine.

Italia și Albania: cum diferă costul vieții

Pe lângă faptul că primesc o pensie mai mare, în Albania și costul vieții este mai scăzut.

„Locuiesc într-un apartament cu două camere, la 50 de metri de mare, și plătesc 350 de euro chirie. Cheltuielile fixe - electricitate, apă și internet - sunt de aproximativ 50 de euro. Nu există comparație cu Italia. În Terni plăteam peste 100 de euro pe lună numai pentru cheltuielile de întreținere ale blocului”, spune Luigi Pace, fost funcționar care s-a mutat în Albania imediat după ce a ieșit la pensie.

„Nu m-aș fi gândit niciodată să plec în străinătate, dar în Italia pensia mea nu-mi permitea viața pe care mi-o doream și, astfel, am plecat”, concluzionează el.

Costul vieții este mai mic dacă excludem produsele de import sau benzina, al cărei preț este foarte asemănător cu cel din Italia.

„Produsele locale au prețuri foarte bune. Găsești cireșe cu 3 euro kilogramul, ulei de măsline chiar și cu 7 euro, de bună calitate. Iar ședințele de fizioterapie costă jumătate - 40 de euro pe ședință, față de 80–90 de euro în Italia”, spune Enrico d'Amico, fost căpitan de navă, acum pensionar stabilit în Albania.

„Iar când vreau să-mi văd nepoții, trebuie doar să iau un avion și, după o oră de zbor, sunt la Roma”, mai spune el.

Albania între contradicții și dezvoltare

Dacă după prăbușirea comunismului, în anii '90, Albania era unul dintre cele mai sărace state din Europa, începând din 2019 această țară balcanică traversează un boom economic susținut de turism și de sectorul construcțiilor și a devenit o destinație foarte populară pentru vacanțele de vară, datorită costurilor reduse.

Această dezvoltare a fost urmată și de demararea construcției unor noi infrastructuri, printre care aeroportul din Vlora și noua cale ferată Durres–Tirana.

Aderarea la Uniunea Europeană este însă încă departe, iar pentru cei care locuiesc aici există numeroase probleme: de la o piață a muncii puțin activă și atractivă - cu salarii foarte mici și mulți tineri care pleacă în străinătate - până la lipsa unor reglementări de mediu stricte, ceea ce generează probleme legate de poluare și gestionarea deșeurilor, inclusiv în orașe unde, de exemplu, nu există colectare selectivă.

Pe scurt, este o țară care se dezvoltă rapid, dar care încă este marcată de numeroase contradicții.