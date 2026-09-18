Finlanda construiește un „mormânt” nuclear, apoi îl va închide pentru totdeauna. Depozitul radioactiv va fi sigilat 100.000 de ani

3 minute de citit Publicat la 12:11 18 Sep 2026 Modificat la 12:11 18 Sep 2026

Depozitul permanent pentru deșeuri nucleare Onkalo este construit sub rocă, pe insula Olkiluoto din Finlanda. Sursa foto: Posiva

O instalație de depozitare este pregătită pentru eliminarea permanentă a combustibilului nuclear uzat, la peste 400 de metri sub roca de bază a insulei Olkiluoto din Finlanda.

Instalația se numește ONKALO și este proiectată în jurul mai multor bariere care vor izola materialul radioactiv în subteran, în loc să îl păstreze într-o clădire de depozitare accesibilă.

Posiva, compania finlandeză responsabilă de proiect, spune că depozitarea finală se va face la o adâncime de aproximativ 430 de metri.

Depozitul este dezvoltat pentru combustibilul nuclear uzat produs de centralele nucleare din Finlanda, iar combustibilul este păstrat mai întâi în depozite temporare, în perioada în care se răcește.

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Pentru depozitarea finală, combustibilul va fi introdus în capsule metalice și amplasat în puțuri de depozitare forate în roca de bază. Argila bentonitică va înconjura capsulele, iar tunelurile vor fi în cele din urmă umplute și sigilate.

Posiva enumeră combustibilul uzat, containerul de depozitare, stratul de bentonită, materialul de umplere a tunelului și roca de bază înconjurătoare drept componente ale sistemului.

Scopul este împiedicarea materialului radioactiv să ajungă în mediul înconjurător pe perioada îndelungată în care deșeurile rămân periculoase.

Primul puț destinat depozitării este forat acum

Posiva a început, pe 26 august, forarea primului puț de depozitare destinat efectiv eliminării finale a deșeurilor, la peste 400 de metri sub suprafață.

Puțul este forat vertical în podeaua unui tunel de depozitare finală excavat anterior, iar când va fi terminat va avea o adâncime de 8,4 metri și un diametru de 1,75 metri.

Mașina de foraj trebuie să mențină puțul în limita unei abateri maxime de 25 de milimetri față de axa sa verticală centrală pe întreaga lungime.

Utilajul cântărește 78 de tone, iar Posiva afirmă că forarea unui puț de opt metri necesită aproximativ 10 ore de timp efectiv de forare în condițiile de la amplasament.

Primele puțuri sunt verificate cu o atenție deosebită, iar primele trei vor fi măsurate din nou după finalizare, înainte ca proiectul să treacă la ritmul normal de producție.

Primul tunel la care se lucrează are o lungime de aproximativ 330 de metri și este planificat să conțină aproximativ 30 de puțuri de depozitare.

Posiva nu intenționează să excaveze întregul depozit în avans. În schimb, noi tuneluri și puțuri de depozitare vor fi construite pe măsură ce operațiunea de eliminare a deșeurilor avansează.

ONKALO a început ca o instalație de cercetare și caracterizare, care le-a permis inginerilor și geologilor să studieze roca de bază de la Olkiluoto înainte ca amplasamentul subteran să devină parte a depozitului final.

Problema se măsoară în timp geologic

Combustibilul nuclear uzat conține materiale radioactive cu perioade de dezintegrare foarte diferite.

Posiva afirmă că radiația gamma penetrantă provenită de la combustibilul uzat dispare într-o perioadă de câteva sute de ani, însă combustibilul nu ajunge să fie comparabil cu zăcămintele naturale de uraniu decât după sute de mii de ani.

De aceea, conceptul de siguranță al ONKALO se extinde cu mult dincolo de durata de funcționare a unei instalații industriale obișnuite.

Depozitul este conceput să rămână sigilat după finalizarea operațiunii de eliminare a deșeurilor, iar roca din jur și barierele construite de oameni vor continua să izoleze materialul.

Science descrie proiectul drept o încercare de a crea un depozit geologic permanent capabil să rețină deșeurile nucleare pe o perioadă de aproximativ 100.000 de ani.

Instalația este construită în interiorul rocii de bază finlandeze foarte vechi, în loc să se bazeze pe întreținerea umană continuă la suprafață.

Când va fi închis și sigilat tunelul

Proiectul s-a confruntat, de asemenea, cu întrebări privind modul în care poate fi evaluat un depozit pentru perioade mult mai lungi decât istoria umană consemnată.

Mișcarea apelor subterane, coroziunea, modificările rocii de bază și condițiile climatice viitoare fac toate parte din problema siguranței pe termen lung.

Deocamdată, ONKALO se află încă în etapa de construcție și punere în funcțiune, nefiind încă un depozit permanent complet încărcat.

Primul puț de depozitare a fost forat abia recent, iar Posiva afirmă că puțurile inițiale trebuie să treacă prin inspecții detaliate înainte de a putea fi aprobate pentru eliminarea efectivă a deșeurilor.

Lucrările actuale reprezintă, prin urmare, tranziția de la testarea sistemului subteran la pregătirea puțurilor care vor găzdui în cele din urmă capsulele cu combustibil uzat.

După ce depozitarea va fi finalizată, peste câteva decenii, tunelurile urmează să fie umplute, iar depozitul va fi închis.