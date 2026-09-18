În 2019, 7 detectoriști au descoperit 2.584 de monede de argint din perioada normandă. După 5 ani, au primit pentru ele o sumă uriașă

2.584 de monede de argint din perioada normandă descoperite în Somerset FOTO: Profimedia Images

O colecție de 2.584 de monede de argint din perioada normandă, descoperită de șapte pasionați de detectarea metalelor pe un teren din Somerset, a fost achiziționată pentru patrimoniul național la o valoare de 4,3 milioane de lire sterline, devenind astfel cea mai valoroasă descoperire de tezaur din istoria Marii Britanii.

South West Heritage Trust a obținut monedele antice, cunoscute sub numele de Tezaurul de la Chew Valley, după cinci ani de proceduri oficiale desfășurate în conformitate cu Treasure Act 1996 (Legea privind tezaurele din 1996).

Achiziția a fost posibilă datorită unei finanțări de 4.420.527 de lire sterline acordate de National Lottery Heritage Fund, la care s-au adăugat 150.000 de lire sterline din partea Art Fund, precum și sprijinul unor organizații caritabile locale.

Datând din perioada 1066–1068, monedele oferă dovezi fizice rare ale tulburărilor politice care au urmat Bătăliei de la Hastings și cuceririi normande a Angliei.

Conform legislației privind descoperirile de tezaure din Anglia, suma de 4,3 milioane de lire sterline este împărțită în mod egal. Jumătate îi revine proprietarului terenului, iar cealaltă jumătate este împărțită între cei șapte oameni care au descoperit monedele.

Descoperirea dintr-un teren cu noroi

Descoperirea a avut loc pe 26 ianuarie 2019, când Adam Staples și fosta lui parteneră, Lisa Grace, împreună cu cinci prieteni pe care îi instruiau, căutau într-un teren viran din Chew Valley.

Detectoarele lor de metale au început să emită semnale puternice, iar grupul a descoperit monede de argint răspândite în apropierea suprafeței. Până la sfârșitul zilei, recuperaseră peste 2.400 de monede.

Vorbind după anunțarea oficială a achiziției, Staples a descris experiența de a prezenta descoperirea experților în arheologie: „Este ca și cum ai câștiga la loterie, dar apoi nu poți încasa biletul timp de cinci ani”.

„Faptul că am venit la British Museum la câteva zile după ce am găsit tezaurul, când au deschis porțile principale și am trecut cu mașina prin mulțime, având în portbagaj monede în valoare de câteva milioane de lire sterline, a fost o experiență suprarealistă”, a mai spus el.

El a spus că pandemia de coronavirus a contribuit la întârzierea procesului de evaluare: „Apoi a venit Covidul și au urmat cinci ani de tăcere până am ajuns în acest punct. Este frustrant, dar este totuși ca și cum ai câștiga la loterie, așa că simți că nu te poți plânge. Am primit banii acum câteva săptămâni. Mi-am cumpărat o casă și acum pot trăi fără ipotecă”.

Grupul a respectat procedura oficială, raportând monedele către Portable Antiquities Scheme a British Museum. Experții au putut astfel să examineze, să identifice și să înregistreze colecția.

Dovezi istorice ale trecerii de la dominația saxonă la cea normandă

Tezaurul conține 1.343 de monede de argint emise în timpul domniei regelui William I și 1.240 de monede care îl înfățișează pe Harold al II-lea, ultimul rege anglo-saxon încoronat al Angliei.

Colecția mai conține o monedă realizată în timpul domniei regelui Eduard Confesorul.

Arheologii cred că proprietarul a îngropat banii pentru a-i proteja în jurul anilor 1067 sau 1068. În acea perioadă, locuitorii din sud-vestul Angliei participau la revolte împotriva lui William Cuceritorul și a noii sale dominații normande.

Amal Khreisheh, curator de arheologie la South West Heritage Trust, a explicat importanța tezaurului: „Tezaurul a fost îngropat în 1067–1068 pe o proprietate care aparținea episcopului de Wells și știm că, în acea perioadă, au avut loc numeroase revolte în sud-vest împotriva noului rege normand”.

„Credem că tezaurul a fost probabil îngropat pentru a fi păstrat în siguranță, pentru că, dacă voiai să-ți ții banii în siguranță, trebuia să-i îngropi în pământ”, a mai spus aceasta.

„Știm că locuitorii orașului Exeter s-au revoltat împotriva lui William în 1068, iar atacuri au fost lansate în zona gurii râului Avon și în Somerset. Credem că, în acest context, monedele au fost îngropate și suntem foarte încântați să descoperim mai multe despre poveștile pe care ni le spun”, a completat Amal Khreisheh.

„Acesta este cel mai mare tezaur de monede din perioada imediat următoare cuceririi normande. Tezaurul datează din 1067–1068 și surprinde tranziția de la dominația saxonă la cea normandă, marcată de Bătălia de la Hastings”, a concluzionat istoricul.

Colecția conține, de asemenea, rare monede „mule”. Acestea au chipul unui rege pe una dintre fețe și modelul de pe revers utilizat în timpul domniei unui conducător anterior.

Monedele oferă dovezi despre modul în care primii conducători normanzi au modificat practicile monetare anglo-saxone existente, în timp ce încercau să-și consolideze autoritatea.

Turneu național și expunere permanentă

Finanțarea oferită de National Lottery Heritage Fund va permite publicului să vadă monedele istorice în mai multe locații din întreaga țară.

Colecția va fi expusă la British Museum din Londra începând cu 26 noiembrie. După prima expoziție de la Londra, tezaurul va fi prezentat și în alte locații din regiune, inclusiv într-o expoziție temporară în apropiere, la Bath.

După turneul din Regatul Unit, colecția se va întoarce permanent în Somerset și va fi expusă la Museum of Somerset, în Taunton.

Sam Astill, directorul executiv al South West Heritage Trust, a declarat:„Tezaurul simbolizează un moment crucial din istoria Angliei și suntem încântați că am reușit să realizăm această achiziție, astfel încât să poată fi admirată de generațiile viitoare”.

„Evidențiază puterea muzeelor, a colecțiilor și a poveștilor de a inspira oamenii și comunitățile și a fost posibil datorită unei game largi de parteneri care au colaborat pentru a se asigura că patrimoniul nostru este protejat și accesibil tuturor”, a mai spus acesta.

Ministrul pentru patrimoniu, Sir Chris Bryant, a salutat, de asemenea, achiziția pentru patrimoniul public.

Într-o declarație a Department for Culture, Media and Sport, el a subliniat că Treasure Act 1996 continuă să protejeze artefactele importante pentru instituțiile locale și naționale.