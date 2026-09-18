Primul depozit de stocare a dioxidului de carbon din UE a fost inaugurat. Unde este amplasat

Amplasat la 250 de kilometri în largul coastei daneze, rezervorul Greensand este situat sub platforma petrolieră Nini West. Imagine cu caracter ilsutrativ. Sursă foto: Getty Images

Proiectul Greensand a început în mod oficial îngroparea de dioxid de carbon (CO2) sub o fostă platformă petrolieră din Marea Nordului, a anunţat vineri gestionarul proiectului, grupul energetic INEOS, informează AFP, citată de Agerpres.

„Astăzi, Greensand pune în funcţiune primul sit de stocare a CO2 la scară largă din UE (...). Acesta oferă o fundaţie pe care se pot construi viitoarele proiecte de captare a carbonului din Europa", a declarat directorul general de la INEOS, David Bucknall, citat în comunicatul de presă.

Printre soluţiile preferate pentru combaterea schimbărilor climatice, în special pentru industriile dificil de decarbonizat, cum sunt producţia de ciment şi oţel, captarea şi stocarea carbonului (CCS) este costisitoare şi încă se luptă să găsească un model economic viabil, dar se bucură de sprijinul decidenţilor.

Această inaugurare „dovedeşte că stocarea carbonului este o realitate concretă", a subliniat comisarul european pentru energie, Dan Jurgensen.

„Trasăm un curs pentru industriile europene: să continue tranziţia lor către un viitor cu emisii reduse de carbon, menţinând în acelaşi timp producţia, investiţiile şi ocuparea forţei de muncă pe continentul nostru", a insistat oficialul danez.

Amplasat la 250 de kilometri în largul coastei daneze, rezervorul Greensand este situat sub platforma petrolieră Nini West.

În prima fază, proiectul este aşteptat să stocheze până la 400.000 de tone de CO2 pe an. Ulterior, INEOS intenţionează să injecteze între 4 şi 8 milioane de tone de CO2 anual până în 2030.

Provenit în principal din instalaţiile daneze de biometan, CO2-ul lichefiat trebuie transportat cu nave de pe continent, plecând de la terminalul Esbjerg din sud-vestul Danemarcei.

În conformitate cu regulamentul european Net Zero Industry Act, UE şi-a stabilit un obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic de a atinge o capacitate de depozitare de CO2 de cel puţin 50 de milioane de tone pe an până în 2030.

În Norvegia, prima instalaţie comercială de stocare a CO2 este operaţională din vara anului 2025.

Finanţată în mare parte de Guvernul norvegian, Northern Lights are o capacitate anuală de stocare de 1,5 milioane de tone de CO2, care ar urma să crească la 5 milioane de tone până la sfârşitul deceniului.