Explozie în Republica Moldova. S-a auzit până la Chișinău și a fost surprinsă pe camere. A fost activată echipa anti-drone

1 minut de citit Publicat la 10:49 18 Sep 2026 Modificat la 11:21 18 Sep 2026

O explozie puternică i-a panicat vineri dimineață pe locuitorii de lângă Chișinău. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

O detonație puternică i-a panicat, vineri dimineață, pe sătenii din Colonița, o localitate de lângă capitala Republicii Moldova. Zgomotul exploziei s-a auzit până în Chișinău, relatează publicația TV8.md.

Primărița localității, Angela Zaporojan, a declarat că explozia nu a avut loc pe teritoriul comunei. Ea i-a îndemnat pe cetățeni să anunțe imediat Poliția dacă descoperă resturi de la vreun obiect explozibil.

Explozia a fost auzită și în comuna Bubuieci, precum și în sectorul Botanica al capitalei moldovenești, după cum a precizat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, care a menționat că deflagrația a fost însoțită de o lumină puternică.

„A fost o explozie însoțită de o lumină puternică. Nu putem da detalii momentan despre obiectul care a produs-o”, a spus acest oficial.

Șeful IGP din Moldova a numit incidentul „atac”

Potrivit șefului IGP, polițiștii au intervenit inițial în zonele indicate de cetățenii care au sunat la 112 și au început acțiunile de localizare și identificare. Locul exploziei nu a fost găsit imediat.

„Au fost scoase echipe suplimentare cu drone, ca să vedem cel puțin locația, traiectoria unde a fost acest atac”, a adăugat Cernăuțeanu, conform publicației Deschide.md.

Poliția Republicii Moldova a difuzat pe Facebook o înregistrare cu sunet de pe o cameră de supraveghere, pe care se aude detonația.

Ministerul Apărării de la Chișinău spune că nu a detectat drone, vineri dimineața

Contactat de TV8, reprezentantul Ministerului Apărării de la Chișinău, Marin Butuc, a spus că nu au fost înregistrate zboruri ilegale în spațiului aerian al țării, cu excepția unuia din dimineața zilei de 17 septembrie.

Primarul din Chișinău, Ion Ceban, a cerut autorităților centrale să ofere vină rapid cu explicații publice privind explozia din această dimineață, din zona localității Colonița.

„Au trecut ore bune și nimeni nu știe nimic și nu informează oamenii. Liniștea și securitatea cetățenilor trebuie să fie prioritatea statului!”, a scris el pe Telegram.