Crescătorii de oi și capre pot lua până la 50.000 de euro prin AFIR pentru investiții în biosecuritate

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Crescătorii de ovine și caprine vor putea obține fonduri europene de până la 50.000 de euro pentru investiții menite să prevină apariția și răspândirea bolilor în ferme. Banii vin prin intervenția DR-21, al cărei Ghid al solicitantului a fost lansat în consultare publică de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), notează Agerpres.

Un comunicat al Ministerului Agriculturii precizează că sprijinul este destinat crescătorilor care dețin exploatații înregistrate cu cod ANSVSA și efective de cel puțin 150 de capete. Statul acoperă, sub formă de sprijin public nerambursabil, 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Pentru viitoarea sesiune este propus un buget de 9 milioane de euro. Proiectele vor putea fi depuse până când se atinge un plafon de 300% din alocarea disponibilă, potrivit aceleiași surse.

„Protejarea fermelor de ovine şi caprine în faţa riscurilor sanitare este o prioritate. Prin DR-21, susţinem investiţii concrete în biosecuritate, care îi ajută pe crescători să prevină apariţia şi răspândirea bolilor şi să îşi protejeze efectivele. Este prima formă de sprijin dintre cele discutate cu asociaţiile de crescători, pentru care avem deja acordul Comisiei Europene şi care este pregătită pentru lansare. Am prevăzut un mecanism simplificat de selecţie, astfel încât fondurile să poată fi accesate rapid, iar investiţiile să fie realizate într-un timp cât mai scurt”, a declarat viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, citat în comunicat.

Ghidul a fost pus la punct după modificarea Planului Strategic PAC 2023-2027, transmisă Comisiei Europene. Finanțarea va merge către investițiile necesare pentru a preveni apariția și răspândirea pestei micilor rumegătoare, precum și a variolei ovine și caprine.

Printre cheltuielile care vor putea fi decontate se numără cele pentru echipamente și instalații de decontaminare, dezinfecție și dezinsecție a mijloacelor de transport, a personalului, a suprafețelor și a aerului, dar și cele pentru instalațiile și echipamentele necesare înființării sau modernizării filtrului sanitar-veterinar.

Vor putea fi finanțate, totodată, garduri de protecție și delimitare, împreună cu instalațiile de care e nevoie pentru montarea și demontarea lor, sisteme pentru delimitarea, izolarea sau carantinarea animalelor, precum și sisteme de control al accesului în exploatație.

Noua intervenție se adresează sectorului de creștere a ovinelor și caprinelor, lovit de restricțiile impuse exportului de animale, și își propune să întărească măsurile de biosecuritate la nivelul fermelor.