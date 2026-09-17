Turkish Airlines se retrage de pe 5 rute africane. Noul aeroport de 3,8 miliarde de $ din Angola pierde tot mai multe curse

2 minute de citit Publicat la 17:02 17 Sep 2026 Modificat la 17:02 17 Sep 2026

Noul aeroport din Luanda, Angola. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Turkish Airlines se retrage definitiv de pe cinci rute africane, inclusiv Luanda, sporind presiunea asupra noului aeroport internațional al Angolei, la mai puțin de trei ani de la inaugurare, potrivit Business Insider Africa.

Compania aeriană cu sediul la Istanbul a eliminat Luanda (Angola), Juba (Sudanul de Sud), Kinshasa (RD Congo), Libreville (Gabon) și Lusaka (Zambia) din programul său viitor, după ce suspendase anterior aceste curse.

Rutele urmau să rămână suspendate până pe 24 octombrie, însă compania aeriană le-a eliminat acum complet din planurile sale de operare viitoare.

Turkish Airlines a descris inițial suspendările drept temporare atunci când acestea au fost anunțate în aprilie, invocând creșterea costurilor cu combustibilul.

Reducerile permanente adaugă acum Luanda pe o listă mai amplă de destinații africane la care companiile aeriene renunță în timp ce își reevaluează rețelele de zbor.

Pentru Angola, decizia privind Luanda este deosebit de importantă, deoarece țara a investit masiv într-o nouă poartă aeriană, concepută pentru a-i transforma poziția într-un hub regional de transport.

Noul aeroport al Angolei se confruntă cu dificultăți în atragerea pasagerilor

Aeroportul Internațional Dr. António Agostinho Neto a fost inaugurat în 2023 și a fost proiectat pentru a putea procesa până la 15 milioane de pasageri anual.

Cu toate acestea, traficul de pasageri a rămas mult sub această capacitate, aeroportul deservind mai puțin de 800.000 de pasageri în 2025, potrivit Euronews.

Costul uriașului aeroport a fost estimat inițial la 5 miliarde de dolari, însă guvernul a revizuit ulterior în scădere costul proiectului, la 3,85 miliarde de dolari.

Aeroportul se confruntă, de asemenea, cu provocarea de a construi o rețea internațională viabilă după transferul operațiunilor companiilor aeriene de pe vechiul aeroport din Luanda.

Turkish Airlines nu este singura companie aeriană internațională care și-a reconsiderat operațiunile de la Luanda.

Reducerea numărului de rute are loc în contextul în care companiile aeriene continuă să evalueze cererea, costurile de operare și viabilitatea comercială a operării în capitala Angolei.

Aeroportul trebuia să devină un hub important pentru Angola și Africa Centrală, având terminale moderne și două piste capabile să primească aeronave de mari dimensiuni. Însă atragerea unui număr suficient de companii aeriene și pasageri pentru a susține capacitatea sa mare s-a dovedit dificilă.

Decizia Turkish Airlines evidențiază astfel o provocare mai amplă pentru Angola: construirea unei infrastructuri aviatice costisitoare reprezintă doar o parte din crearea unui hub internațional de succes. Țara trebuie, de asemenea, să genereze suficientă cerere din partea pasagerilor și suficient trafic aerian pentru ca aceste facilități să fie sustenabile din punct de vedere comercial.