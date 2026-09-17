Tinmar Energy câștigă, în fond, procesul cu ANRE privind amenda pentru pretinsă manipulare a pieței de energie

Tinmar Energy câștigă în instanță procesul cu ANRE. Curtea de Apel București a admis plângerea companiei și a anulat decizia prin care aceasta fusese sancționată pentru presupusa manipulare a pieței de energie. Sursa foto: Getty Images

Tinmar Energy a câștigat, în fond, procesul cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în urma soluției pronunțate astăzi, 16 septembrie 2026, de Curtea de Apel București. Instanța a admis plângerea formulată de Tinmar Energy și a anulat Decizia prin care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sancționase compania pentru o pretinsă manipulare a pieței de energie.

În urma administrării unui probatoriu complex, instanța a ajuns la o înțelegere aprofundată a mecanismelor de tranzacționare specifice segmentului OTC și a confirmat, prin soluția pronunțată, susținerile Tinmar Energy privind corectitudinea și legalitatea activității sale comerciale.

Ca urmare a acestei hotărâri, amenda aplicată societății Tinmar Energy în cuantum de 363,98 milioane de lei a fost anulată în integralitate.

„Am avut încredere în actul de justiție pe tot parcursul acestui proces, iar soluția pronunțată astăzi confirmă că această încredere a fost justificată. Decizia instanței validează legalitatea și corectitudinea demersurilor Tinmar Energy și reconfirmă susținerile pe care compania le-a formulat constant. Apreciem analiza riguroasă a situației de fapt și de drept realizată de instanță, precum și pronunțarea unei soluții care transmite un semnal important pentru întreaga piață: mecanismele după care funcționează tranzacționarea angro de energie își păstrează validitatea, iar soluția instanței readuce claritatea și predictibilitatea de care participanții au nevoie pentru a opera în continuare.”, a declarat Augustin Oancea, fondatorul Tinmar Energy.

Tinmar activează de peste două decenii în sectorul energetic, iar din 2007 în furnizarea de energie electrică, perioadă în care și-a construit o reputație bazată pe seriozitate, continuitate și respectarea angajamentelor asumate. Reputația acumulată în acest interval a reprezentat, pe parcursul ultimilor doi ani, un element determinant pentru stabilitatea relațiilor de afaceri ale grupului, partenerii alegând să continue colaborarea în pofida gravității acuzațiilor formulate.

Tinmar Energy Group adresează mulțumiri consorțiului de firme de avocatură care a asigurat apărarea companiei în acest litigiu: Reff & Asociații | Deloitte Legal, Dentons România și Pop Briciu Crai, precum și echipei de avocați interni ai grupului, pentru profesionalismul și rigoarea cu care au construit această apărare pe parcursul celor doi ani de proces. Mulțumim, totodată, tuturor partenerilor și colaboratorilor care ne-au acordat încredere și ne-au susținut în această perioadă.

Tinmar Energy a fost și rămâne pe deplin dedicată respectării cadrului legal și de reglementare aplicabil activității sale, precum și principiilor de integritate, transparență și conduită responsabilă care trebuie să guverneze funcționarea pieței de energie.