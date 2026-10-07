A murit femeia a cărei evacuare a declanșat proteste în Spania. Avea 87 de ani

Bătrâna evacută forțat pentru că nu și-a mai putut plăti chiria a murit. FOTO: Profimedia Images

Maricarmen Abascal, o femeie în vârstă de 87 de ani a cărei evacuare a provocat proteste recente în Spania, a murit, a anunțat sindicatul chiriașilor din Madrid, potrivit BBC.

„Regretăm să anunțăm că Maricarmen a murit astăzi”, a transmis Sindicatul Chiriașilor din Madrid, care a precizat că situația femeii a reprezentat „un punct de cotitură în istoria acestei țări”.

Femeia a fost evacuată forțat în luna septembrie din apartamentul în care locuise mai bine de 70 de ani, după ce nu și-a mai putut permite creșterea chiriei. Maricarmen Abascal a fost scoasă din locuință pe o targă și transportată la spital după evacuare.

Acest lucru a provocat revoltă în Spania. Înfuriați, sute de oamenii au ieșit în stradă pentru a opri scoaterea femeii din apartamentul ei din districtul Retiro. Polițiștii au dat cu gaze lacrimogene și i-au lovit pe protestatari cu bastoanele pentru a elibera calea autorităților care au evacuat-o pe femeie.

Sute de oameni s-au strâns, mulți peste noapte, într-un efort de a bloca ce-a de-a patra tentativă de a o evacua pe Maricarmen.

Activiști de la sindicatul chiriașilor din Madrid și Barcelona și celebrități precum actorul Carlos Bardem și cântăreața și actrița Ana Belén, s-au alăturat protestului.

Protestatarii au scandat „Apartamentul de la mansardă al lui Ayuso pentru Maricarmen”, cu referire la scandalul privind presupusa achiziție cu bani publici, de către președinta regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a unui apartament rezidențial în valoare de 6,3 milioane de euro, pe care aceasta urma să îl folosească drept birou temporar.

De ce a fost evacuată Mariacarmen

Când un dezvoltator a cumpărat clădirea în care Mariacarmen a locuit peste 71 de ani, acesta i-a oferit șansa să-și cumpere apartamentul la prețul de 247.000 de euro, o sumă imposibilă pentru pensionară.

Ulterior, noul proprietar i-a majorat chiria de la 500 la 1.650 de euro pe lună, în condițiile în care ea primește o pensie de 1.350 de euro. Un scriitor „de renume”, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, s-a oferit să plătească pe termen nelimitat diferența de 1.150 de euro, însă oferta sa a fost ignorată.

Într-un videoclip filmat de sindicatul local al chiriașilor înainte de evacuare, Maricarmen, vizibil emoționată, a spus: „Bună dimineața tuturor, vă mulțumesc pentru acțiunea pe care o desfășurați, pentru că ați petrecut toată noaptea dormind pe stradă. Vă rog, continuați, dar nu vă faceți rău unii altora. Totul trebuie să se desfășoare pașnic.

Încă vă aud pe toți. Îi îmbrățișez pe toți și pe toți cei care mă susțin în această luptă crudă împotriva unei persoane care vrea să facă bani, dar care nu ar trebui să uite că are părinți și că, într-o zi, s-ar putea afla în situația în care mă aflu eu, din păcate.”

Contractul de închiriere original a fost semnat în 1956 de tatăl femeii. Când el a murit, contractul a trecut pe numele soției lui, iar când aceasta a murit în 2008, locuința a fost subînchiriată Marieicarmen.

Noul proprietar, Urbagestión SL, a susținut cu succes în fața Curții Supreme că această subînchiriere era nelegală și că, prin urmare, contractul nu mai era valabil.

Aldo Reverte, purtător de cuvânt al Confederației Sindicatelor Chiriașilor, a declarat că proprietarul are un „comportament barbar”.

„Cazul lui Maricarmen este doar un exemplu în plus al situației care apare atunci când locuințele ajung în mâinile proprietarilor. Diferența este că mulți oameni au devenit conștienți de situația ei, iar sindicatul chiriașilor a demonstrat că putem lupta împotriva acestui tip de comportament barbar”, a spus el.

Totuși, în ciuda tuturor eforturilor lor, protestatarii nu au reușit să oprească evacuarea. Beatriz Duro, avocata care o reprezintă pe Mariacarmen, a spus că „proprietarul nu este dispus să negocieze sau să accepte orice fel de ofertă. Am cerut un loc unde să putem muta lucrurile ei”.