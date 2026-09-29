Bătrâna evacuată forțat pentru că nu și-a mai putut plăti chiria se poate întoarce acasă. Cazul ei a dus la proteste în toată Spania

1 minut de citit Publicat la 10:20 29 Sep 2026 Modificat la 10:21 29 Sep 2026

Bătrâna evacută forțat pentru că nu și-a mai putut plăti chiria se poate întoarce acasă. FOTO: Profimedia Images

O femeie în vârstă și cu dizabilități, a cărei evacuare a devenit un simbol al crizei locuințelor din Spania, se va putea întoarce în apartamentul său din Madrid, potrivit avocatului acesteia, scrie BBC.

Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, a fost scoasă cu forța, pe targă, din apartamentul în care locuia de peste 70 de ani, pe 23 septembrie. După evacuare, femeia a fost internată în spital.

Evacuarea a stârnit un val de indignare în întreaga Spanie, iar premierul Pedro Sánchez a promis măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de criza locuințelor, care urmează să fie discutate marți în ședința guvernului.

Avocata lui Abascal, Beatriz Duro, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a existat „bunăvoință din partea ambelor părți” și că femeia va plăti, în baza unui nou contract, o chirie similară celei achitate anterior, evitând astfel o majorare semnificativă.

Tatăl lui Abascal a închiriat pentru prima dată locuința în 1956, iar ea a continuat să fie chiriașă după moartea părinților. În această perioadă, chiria a fost plafonată. Compania de investiții Urbagestión, care a cumpărat proprietatea în 2018, a majorat chiria de la 500 de euro pe lună la 2.650 de euro. Ulterior, compania a oferit să reducă suma la 1.650 de euro pe lună, însă Abascal nu își putea permite nici această chirie, având o pensie lunară de 1.350 de euro.

Trei tentative anterioare de evacuare au fost blocate de instanțe.

Cazul femeii a declanșat proteste la nivel național, iar sâmbătă zeci de mii de oameni au mărșăluit pe străzile capitalei spaniole pentru a protesta față de evacuare și pentru a cere o protecție mai puternică a chiriașilor, în contextul deficitului de locuințe și al creșterii puternice a chiriilor.

Beatriz Duro a declarat că acordul, care nu a fost încă semnat, este „rezultatul mobilizării sociale”.

Avocata a adăugat că Abascal va semna noul contract atunci când se va simți mai bine.

Susținătorii femeii au salutat acordul drept o victorie, dar au promis că își vor continua lupta pentru a preveni evacuări similare și pentru a cere locuințe mai accesibile.

Banca Spaniei estimează că țara se confruntă cu un deficit de aproximativ 700.000 de locuințe, calculat pe baza diferenței dintre cerere și numărul de locuințe nou construite.

Partidul Socialist al lui Pedro Sánchez, care nu deține majoritatea în Parlament, încearcă să adopte o lege pentru a răspunde nemulțumirii tot mai mari a populației.