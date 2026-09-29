Un director de la The New York Times a fost ucis de socrii săi în vârstă de 77 de ani. L-au împușcat într-un parc

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un cuplu de 77 de ani și-a împușcat mortal ginerele într-un parc din California, la sfârșitul săptămânii. Documentele din instanță arată că victima era implicată într-un conflict aprig cu fiica lor, pentru custodia copiilor, scrie CNN.

Jonathan McKinsey, un inginer de 40 de ani care lucra la divizia de jocuri a The New York Times, a fost împușcat mortal sâmbătă după-amiază, în parcarea unui complex sportiv din Dublin, un oraș situat la est de San Francisco.

Un sergent de poliție care trecea cu mașina prin apropiere l-a văzut căzut la pământ, în timp ce martorii începeau să sune la 911 și îi indicau pe cei doi soți, aflați încă în apropierea locului, a anunțat poliția din Dublin într-un comunicat.

Autoritățile i-au arestat pe Shouyong Zhang și Shili Chen, ambii în vârstă de 77 de ani și din Dublin, fiind suspectați de omor și alte fapte. Cei doi urmează să se prezinte în fața instanței miercuri dimineață.

Nu era clar imediat dacă vreunul dintre ei și-a angajat un avocat. Numerele de telefon ale fiicei lor, Candice Jang, erau deconectate.

Crima a avut loc cu o săptămână înainte de un termen programat în dosarul de divorț dintre McKinsey și Jang. Cei doi erau căsătoriți din jurul anului 2012 și aveau trei copii mici, potrivit documentelor din instanță.

Aceleași documente arată că, în 2023, Jang l-a reclamat pe McKinsey la poliție. L-a acuzat că a îmbrâncit unul dintre copii și că, în general, îi pedepsea fizic pe copii într-un mod dur.

În octombrie anul trecut, ea a obținut un ordin de protecție împotriva lui McKinsey, după ce acesta a fost arestat și acuzat de abuz asupra unui copil, într-un alt dosar, pentru o infracțiune minoră. Potrivit poliției, el a recunoscut că a pălmuit unul dintre copii și a fost acuzat și de punerea în pericol a altuia.

În momentul în care a fost ucis, McKinsey era eliberat pe cauțiune și încerca să intre într-un program de tratament psihologic ca alternativă la urmărirea penală, a relatat San Jose Mercury News.

McKinsey a răspuns cererii soției depunând, la rândul său, o cerere pentru un ordin de protecție împotriva ei și o cerere de divorț. Ulterior, a solicitat mai mult timp cu cei trei copii. Potrivit documentelor din instanța din comitatul Alameda, din toamna trecută avea dreptul doar la două ore de vizită supravegheată pe săptămână.

În cererea pentru ordinul de protecție, McKinsey, care era persoană transgender, a susținut că Chen i-a adresat insulte anti-LGBTQ+ atât lui, cât și unuia dintre copii, a relatat Mercury News. El a acuzat-o și pe Jang că a avut un comportament abuziv în timpul procedurilor medicale legate de tranziția sa.

McKinsey s-a alăturat The New York Times în ianuarie 2023. Era director de inginerie la New York Times Games și lucra din zona Golfului San Francisco, a precizat publicația. Un purtător de cuvânt a refuzat să facă alte comentarii.