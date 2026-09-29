Nepal, lovit de un nou val de alunecări de teren. Imagini dramatice cu munți care se prăbușesc în râuri și case înghițite în secunde

Alunecări de teren în Nepal, septembrie 2026. Sursa foto: Colaj X/ NEXTA/ Surajit

Pe rețelele sociale apar tot mai multe imagini cu efectele ploilor torențiale care au lovit Nepalul în ultimele zile. Într-una dintre înregistrări, o bucată uriașă de munte se desprinde și se prăbușește în râul Kali Gandaki, în timp ce pământul și copacii sunt purtați la vale. În alte imagini, o locuință este înghițită de apă și de terenul care se surpă, în doar câteva secunde. Autoritățile nepaleze avertizează în continuare asupra riscului de noi inundații și alunecări de teren.

Ploile abundente din perioada 24-27 septembrie au declanșat sute de alunecări de teren și inundații în mai multe regiuni ale Nepalului. Potrivit autorității naționale pentru reducerea riscului de dezastre, cel puțin 21 de oameni au murit în urma fenomenelor meteo extreme din ultimele zile, iar alte cinci persoane sunt date dispărute.

Un munte se prăbușește în râu

Una dintre cele mai spectaculoase înregistrări a fost realizată în apropiere de Lete, în districtul Mustang. Imaginile surprind momentul în care o porțiune masivă de versant se desprinde și alunecă în râul Kali Gandaki.

Potrivit relatării publicate de NDTV, prăbușirea are loc în aproximativ șase secunde. Bucăți de rocă, pământ și vegetație ajung în albia râului, iar localnicii și martorii pot fi auziți strigând în timp ce versantul se prăbușește. Materialul a fost filmat de pelerini aflați în zonă. Debrisurile au blocat pentru scurt timp cursul râului, înainte ca apa să-și croiască din nou drum.

? A massive landslide swept away part of a mountain in Nepal in a matter of seconds After three days of heavy rain, the slope collapsed near the Kali Gandaki River. According to the latest figures, at least 24 people were killed and 14 remain missing. Homes, roads and bridges were destroyed, while around 1,500 people were forced to leave their homes. And this comes just a month after catastrophic flooding on the Bhote Koshi River. At the time, authorities reported 1,386 dead and 5,130 missing. — NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2026

Un alt material video surprinde o porțiune de teren care se surpă și antrenează după ea copaci și o construcție din piatră și lemn. Mai multe astfel de înregistrări cu versanți care se prăbușesc și locuințe luate de ape au fost distribuite în ultimele zile.

A house collapsed within seconds as flash floods hits Nepal https://t.co/1pKoUXurHn — Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026

Sute de alunecări de teren în doar câteva zile

Datele autorităților arată amploarea fenomenului. Într-un interval de 24 de ore, NDRRMA a raportat 272 de incidente asociate dezastrelor naturale, dintre care 97 au fost alunecări de teren. În aceste alunecări au murit 21 de persoane, iar alte patru au fost date dispărute, potrivit bilanțului publicat de Radio Nepal pe baza datelor autorității pentru situații de urgență.

Ploile au afectat numeroase districte, inclusiv Baglung, Myagdi, Mustang, Manang, Palpa și Nawalparasi. Drumuri au fost distruse sau blocate, iar râurile au crescut rapid, afectând inclusiv infrastructura energetică și de telecomunicații. Reuters relata, la 27 septembrie, că autoritățile emiseseră avertizări privind posibile viituri rapide în 49 dintre cele 77 de districte ale țării.

În unele zone, precipitațiile au fost extrem de mari. Datele citate de autoritățile nepaleze indică valori de peste 100 de milimetri la 186 de stații de monitorizare, iar în Nawalparasi East au fost măsurați peste 544 de milimetri de precipitații. Aproximativ 2.000 de persoane au fost evacuate din zone considerate cu risc ridicat.

Pericolul nu a trecut

Departamentul de Meteorologie al Nepalului menține sisteme de monitorizare pentru precipitații, râuri, alunecări de teren și avalanșe și publică avertizări hidrologice și meteorologice. Autoritățile continuă să monitorizeze nivelurile râurilor și să avertizeze populația în privința riscului de noi fenomene extreme.

Noul episod de vreme severă lovește Nepalul la doar câteva săptămâni după catastrofa provocată de inundațiile din august. Atunci, o prăbușire masivă de gheață și rocă în zona ghețarului Langtang Lirung a declanșat o succesiune de alunecări de teren și viituri care au devastat văile din nordul țării. Reuters relata la jumătatea lunii septembrie că cel puțin 1.399 de persoane fuseseră confirmate decedate, iar aproximativ 5.200 rămâneau date dispărute.

În paralel cu noile inundații și alunecări de teren, un alt episod grav s-a produs în Himalaya. O avalanșă a lovit duminică baza muntelui Himlung, la 7.126 de metri, în districtul Manang. Patru persoane au murit, iar alte 12 au rămas dispărute, potrivit Associated Press. Operațiunile de căutare și salvare au fost îngreunate de vremea severă.

Seria de evenimente arată cât de vulnerabile sunt comunitățile din văile montane ale Nepalului atunci când ploile abundente cresc rapid debitele râurilor și destabilizează versanții. Iar imaginile filmate de martori oferă o imagine de câteva secunde asupra vitezei cu care un versant, o casă sau chiar o porțiune de munte poate dispărea sub ape și pământ.