Cum a dus încălzirea globală la inundațiile din Nepal și Tibet care au ucis peste 1.300 de oameni

FOTO: Getty Images

Încălzirea globală a slăbit ghețarul care s-a prăbușit luna trecută în Nepal și Tibet, declanșând inundații ce au ucis peste 1.300 de oameni, arată primul studiu științific al dezastrului. Alte peste 5.000 de persoane sunt încă date dispărute, scrie The Guardian.

Cercetătorii au identificat condiții neobișnuit de calde înainte de prăbușirea ghețarului, care a trimis în valea de dedesubt o avalanșă de 110 milioane de metri cubi de zăpadă și gheață. Aceasta a declanșat inundații fulgerătoare de o amploare aproape fără precedent, lovind comunitățile din aval fără niciun avertisment.

„Comunitățile din Nepal plătesc cu viața pentru o criză provocată de emisiile din combustibili fosili produse la mii de kilometri distanță”, a declarat dr. Friederike Otto, profesoară de științe climatice la Imperial College London, instituția care a realizat studiul.

„Când încălzirea destabilizează acoperișul lumii, nicio măsură de adaptare la nivel local nu poate proteja pe deplin oamenii vulnerabili din aval de o distrugere de asemenea amploare. Fără o acțiune mult mai rapidă pentru trecerea la zero emisii din combustibili fosili, vom asista inevitabil, în anii următori, la tot mai multe dezastre de această anvergură”, adaugă ea.

Peste 1.300 de oameni au murit și peste 5.000 sunt încă dați dispăruți, după ce o secțiune uriașă de ghețar și rocă suspendate, măsurând aproximativ 200.000 de metri pătrați, s-a desprins de pe muntele Langtang Lirung, pe 26 august.

Aceasta a căzut de la circa 1.400 de metri înălțime, izbindu-se de fundul văii cu o asemenea forță încât s-a înregistrat ca un cutremur, lichefiind gheața și dezlănțuind o inundație înghețată care a gonit în josul râului cu viteze de peste 175 km/h.

Puhoiul devastator de apă, gheață, rocă și sedimente a măturat familii, case, așezări, drumuri, poduri și alte infrastructuri, lăsând supraviețuitorii blocați și izolați.

„Avalanșele de rocă de această dimensiune sunt rare, cu o frecvență anuală estimată la aproximativ un eveniment de această amploare la fiecare 1.000 –

10.000 de ani”, se arată în studiu. „Acest eveniment arată că limitele adaptării sunt deja atinse”.

Cercetarea s-a deosebit de studiile anterioare realizate de Otto și echipa sa de la World Weather Attribution (WWA) – un proiect de colaborare între Imperial și alți specialiști în climă din întreaga lume – prin faptul că rolul colapsului climatic nu a putut fi atribuit unui singur fenomen meteorologic anume.

În schimb, cercetătorii au constatat că dezastrul a fost rezultatul unei crize compuse, cu o serie de factori agravați de decenii de încălzire atmosferică provocată de poluarea cu gaze cu efect de seră.

Dr. Ben Clarke, care cercetează fenomenele meteorologice extreme și schimbările climatice la Imperial, a spus că „amprentele schimbărilor climatice” au fost clare în modificările pe termen lung petrecute în jurul ghețarului înainte de prăbușirea sa catastrofală.

Printre principalele concluzii ale studiului se numără:

În regiunea în care s-a produs prăbușirea, colapsul climatic a provocat o încălzire de circa 2°C față de perioada preindustrială și de aproximativ 1,5°C în lunile iulie și august în particular;

Iulie și august 2026 au fost cele mai calde din istoria măsurătorilor la nivel local, atingând cu 5°C peste media pe 30 de ani în zilele dinaintea prăbușirii;

Pragul de îngheț din Himalaya a urcat cu aproximativ 100 de metri pe deceniu începând din anii 1980, temperaturile de dezgheț mai ridicate și mai îndelungate slăbind versanții montani modelați de permafrost;

Creșterea temperaturii determinase deja o retragere substanțială a ghețarilor, îndepărtând gheața stabilizatoare din jurul locului în care s-a produs prăbușirea și adăugând apă provenită din topire;

Un cutremur cu magnitudinea 7,8 din 2015 a contribuit suplimentar la cedarea versantului, deși aportul său concret la dezastrul din august nu a putut fi confirmat.

Otto, Clarke și echipa WWA au precizat că studiul lor nu atribuie în mod direct colapsului climatic cauza fundamentală a catastrofei. Acesta este mai degrabă de înțeles ca un factor destabilizator suprapus peste geologia existentă.

„Am constatat că schimbările climatice transformă mediul montan de mare altitudine, influențând mulți dintre posibilii factori ai acestei prăbușiri”, a declarat Clarke.

Nepalul a depus o cerere oficială la fondul ONU pentru pierderi și daune, în vederea obținerii de sprijin financiar pentru a face față distrugerilor provocate de inundație – un proces care necesită dovada unei legături cu criza climatică. Ministrul de externe al țării, Shisir Khanal, a cerut totodată statelor cu cele mai mari emisii, precum China și India, „să se trezească” și să își asume responsabilitatea comună pentru dezastru.

Madhab Uprety, consilier tehnic principal la Centrul pentru Climă al Crucii Roșii și Semilunii Roșii, care face parte din WWA, a declarat că doar reduceri agresive ale emisiilor globale ar putea începe să răspundă „pierderilor și daunelor cu care se confruntă comunitățile vulnerabile din prima linie”.

„Pe lângă tragedia umană de o amploare de neimaginat, costul redresării după acest dezastru este considerabil. Pentru o națiune care nu a contribuit aproape cu nimic la această problemă, situația subliniază nevoia de a găsi echitate în a ajuta națiunile vulnerabile la schimbările climatice să facă față problemelor pe care nu ele le-au dezlănțuit”, a adăugat el.