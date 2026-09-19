Un lac unic din Canada, vechi de milenii, tocmai a dispărut. Oamenii de știință spun că nu se va reface

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un ecosistem arctic vechi de milenii din nordul îndepărtat al Canadei a dispărut definitiv, confirmă un nou studiu. Era ultimul lac din țară de tip „epishelf” – un strat de apă dulce reținut deasupra apei sărate de o platformă de gheață care funcționa ca un baraj. Când platforma s-a destrămat, în 2020, lacul s-a scurs în ocean în câteva luni. Iar cercetătorii spun că, la orice scară de timp umană, nu se mai întoarce, scrie Discover Wildlife.

Destrămarea platformei de gheață Milne, din nordul îndepărtat al Canadei, a dus la prăbușirea unui ecosistem arctic unic.

Un nou studiu a confirmat ceea ce cercetătorii se temeau încă de la destrămarea platformei de gheață Milne, în 2020: ultimul lac de acest gen din Canada – un lac de apă dulce zăgăzuit de o platformă de gheață – a dispărut.

Pe baza unui deceniu de măsurători oceanice, imagini din satelit și observații de teren strânse înainte și după destrămare, oamenii de știință au reconstituit dispariția lacului.

Nordul îndepărtat al Canadei se află în Cercul Polar și este unul dintre ultimele refugii din regiune pentru gheața marină de vară și pentru fauna dependentă de gheață, precum urșii polari, focile inelate și morsele atlantice.

În limba locală inuktitut, aceste zone protejate din nordul Insulei Ellesmere, în Nunavut, sunt cunoscute drept Tuvaijuittuq, „locul unde gheața nu se topește niciodată”.

Numai că gheața se topește. Recenta pierdere a lacului din Fiordul Milne – un ecosistem vechi de milenii și ultimul de acest fel din Canada – a demonstrat că până și acest refugiu de gheață, cândva aparent permanent, este vulnerabil în fața schimbărilor rapide asociate cu încălzirea climei.

La sfârșitul lunii august, un studiu publicat în Scientific Reports de o echipă de cercetători de la Universitatea British Columbia (UBC), Universitatea Alberta, Universite Laval și Universitatea Carleton a reunit numeroase dovezi și a demonstrat că lacul a început să se scurgă imediat ce platforma de gheață Milne s-a destrămat, în iulie 2020.

Până în toamna lui 2020, lacul și ecosistemul unic pe care îl susținea dispăruseră aproape complet.

„Platforma de gheață și lacul se subțiaseră vreme de decenii, dar destrămarea din 2020 a fost picătura care a umplut paharul. Lacul s-a scurs în câteva luni”, a declarat autorul principal al studiului, Jeremie Bonneau, care a realizat o parte din cercetare în timpul doctoratului său la UBC.

Un lac de genul acesta se formează atunci când o platformă de gheață acționează ca un baraj, captând un strat de apă dulce care plutește deasupra apei sărate conectate la ocean. Astfel de lacuri creează habitate „pe mai multe etaj”, care permit faunei de apă dulce și celei marine să coexiste în aceeași coloană de apă.

Primele măsurători de teren strânse după destrămarea din 2020 au arătat că, până în iulie 2022, apa salmastră înlocuise complet stratul distinct de apă dulce al lacului. De atunci, monitorizarea anuală nu a arătat niciun semn de refacere, ceea ce sugerează că lacul a dispărut definitiv.

„Lacurile epishelf pot semnala când o platformă de gheață este supusă unui stres, și exact asta am văzut aici”, a spus coautorul Bernard Laval. „Datele arătau că platforma de gheață ceda. Odată ce gheața dispare, ecosistemul dispare odată cu ea. Nu mai există cale de întoarcere”.

Studierea unor sisteme dinamice ca acestea, în una dintre cele mai izolate părți ale lumii, nu este o sarcină ușoară.

Pentru a ajunge la Fiordul Milne, cercetătorii au fost nevoiți să ia mai multe zboruri către Ottawa, Iqaluit și apoi Resolute Bay, via Arctic Bay. În Resolute Bay, au petrecut câteva zile la baza federală a Programului pentru Platforma Continentală Polară, pregătind echipamentele, înainte ca un avion ușor, cunoscut drept Twin Otter, să îi ducă restul drumului.

Odată ajunși acolo, cercetătorii au instalat tuburi cu senzori, cam de mărimea unor termosuri, care înregistrau temperatura, adâncimea și conductivitatea, folosite pentru a determina conținutul de sare al apei. Aceste instrumente au fost lăsate pe loc în timpul sezonului de teren din 2020, anulat din cauza COVID, și nu au putut fi recuperate decât doi ani mai târziu.

„Am văzut destrămarea (platformei de gheață Milne) în imaginile din satelit, iar doi ani mai târziu am obținut datele”, a spus Laval. „Instrumentele erau acolo, observând. Doar că nu puteam ajunge la ele”.

Studiul a constatat că apa dulce care intră acum în Fiordul Milne este împinsă direct în ocean, deoarece platforma de gheață rămasă nu o mai poate reține. Pentru ca lacul să se reformeze, platforma de gheață ar trebui să se refacă – ceva ce cercetătorii spun că este imposibil, având în vedere traiectoria climatică actuală.

„Aceste sisteme au avut nevoie de mii de ani ca să se formeze și s-au pierdut în câteva luni”, a spus Bonneau. „La orice scară de timp umană, ele nu se mai întorc”.