Violențe la Haga. Forțele de ordine au intervenit cu bastoane, câini și tunuri cu apă la un miting împotriva imigranților

După ce au izbucnit violențele, polițiștii au folosit bastoane, câini special antrenați și tunuri cu apă pentru a împrăștia mulțimea. sursa foto: Profimedia

Forțele de ordine din Țările de Jos s-au ciocnit cu aproximativ 500 de protestatari de extremă dreapta la Haga, în timpul unui miting anti-imigrație.Au folosit tunuri cu apă și câini, după ce manifestanții au aruncat cu artificii și au făcut saluturi naziste, scrie Euronews.

Forțele de ordine olandeze s-au confruntat sâmbătă cu circa 500 de protestatari de extremă dreapta în centrul Hagăi. După ce au izbucnit violențele, polițiștii au folosit bastoane, câini special antrenați și tunuri cu apă pentru a împrăștia mulțimea.

Ministrul justiției, David van Weel, a condamnat „scenele dezgustătoare” pe platforma X, cerând un răspuns „extrem de ferm” la adresa violenței împotriva forțelor de ordine și a folosirii discursului instigator la ură.

„Mulţumesc tuturor poliţiştilor care se ridică, încă o dată, în apărarea statului nostru de drept democratic”, a scris van Weel.

Tulburările de sâmbătă vin după violențe asemănătoare petrecute cu un an în urmă, în timpul unei demonstrații de dreapta din oraș, când protestatarii au incendiat o mașină de poliție și au vizat sediul partidului centrist D66, condus în prezent de premierul Rob Jetten.