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Violențe la Haga. Forțele de ordine au intervenit cu bastoane, câini și tunuri cu apă la un miting împotriva imigranților

A.N.
<1 minut de citit Publicat la 22:37 19 Sep 2026 Modificat la 22:37 19 Sep 2026
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proteste haga profimedia
După ce au izbucnit violențele, polițiștii au folosit bastoane, câini special antrenați și tunuri cu apă pentru a împrăștia mulțimea. sursa foto: Profimedia

Forțele de ordine din Țările de Jos s-au ciocnit cu aproximativ 500 de protestatari de extremă dreapta la Haga, în timpul unui miting anti-imigrație.Au folosit tunuri cu apă și câini, după ce manifestanții au aruncat cu artificii și au făcut saluturi naziste, scrie Euronews.

Forțele de ordine olandeze s-au confruntat sâmbătă cu circa 500 de protestatari de extremă dreapta în centrul Hagăi. După ce au izbucnit violențele, polițiștii au folosit bastoane, câini special antrenați și tunuri cu apă pentru a împrăștia mulțimea.

Ministrul justiției, David van Weel, a condamnat „scenele dezgustătoare” pe platforma X, cerând un răspuns „extrem de ferm” la adresa violenței împotriva forțelor de ordine și a folosirii discursului instigator la ură.

„Mulţumesc tuturor poliţiştilor care se ridică, încă o dată, în apărarea statului nostru de drept democratic”, a scris van Weel.

Tulburările de sâmbătă vin după violențe asemănătoare petrecute cu un an în urmă, în timpul unei demonstrații de dreapta din oraș, când protestatarii au incendiat o mașină de poliție și au vizat sediul partidului centrist D66, condus în prezent de premierul Rob Jetten.

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Etichete: protest Haga Olanda violente

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