Jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico nu au fost lăsați să intre în Casa Albă. Secret Service le-a confiscat legitimațiile

CNN a transmis că misiunea sa de a relata despre guvernul american va continua indiferent de restricții. sursa foto: Getty

Jurnaliști de la CNN, MS NOW și Politico au fost opriți, sâmbătă dimineață, la intrarea în Casa Albă, la o zi după ce președintele Donald Trump a anunțat că „interzice” accesul celor trei redacții. Legitimațiile de presă le-au fost confiscate, iar experții în drept constituțional spun că măsura este neconstituțională, relatează CNN și BBC.

Prima vizată a fost MS NOW. O reporteră și un fotograf ai postului au încercat să intre pe domeniul Casei Albe, dar legitimațiile lor nu au mai funcționat la scanare, iar un ofițer le-a confiscat. La scurt timp, situații identice au fost raportate și de CNN, și de Politico.

Reportera CNN Betsy Klein a povestit în direct cum un agent al Secret Service i-a spus că legitimația i-a fost dezactivată.

„L-am întrebat dacă îmi poate oferi o explicaţie pentru care fusese dezactivată”, a relatat ea la post. „Mi-a spus că nu are alte informaţii. L-am întrebat încă o dată dacă are mai multe detalii pe care mi le-ar putea împărtăşi, iar el a spus că ar trebui să mă adresez Biroului de Presă al Casei Albe”.

Corespondenta MS NOW Akayla Gardner a descris un schimb asemănător, tot într-o transmisiune în direct, din afara perimetrului Casei Albe.

„Ofiţerul mi-a cerut să predau legitimaţia. A spus că e dezactivată”, a relatat ea. „Am întrebat de ce nu pot intra. Mi-a răspuns că nu ţine de el”.

Episodul a avut și o notă bizară: deși Gardner și fotograful ei au fost opriți, o producătoare a postului a reușit totuși să intre.

„Şi-a scanat legitimaţia, iar aceasta chiar a funcţionat. A putut trece şi a intrat în Casa Albă”, a povestit corespondenta, fără să primească vreo explicație pentru inconsecvență.

Mai târziu, sâmbătă dimineață, și reportera Politico Cheyenne Haslett a fost oprită la intrare, iar Secret Service i-a anulat acreditarea.

Trump anunțase măsura vineri după-amiază, declarând că cele trei redacții sunt interzise „cu efect imediat” și acuzându-le că scriu „ficțiuni sau minciuni” despre administrația sa. Președintele nu a indicat vreun articol anume care ar fi declanșat decizia, spunând ulterior că este vorba, de fapt, despre „articole cumulate de-a lungul ultimilor ani”.

Toate cele trei redacții au anunțat că vor acționa în justiție pentru a-și apăra reporterii.

CNN a transmis că misiunea sa de a relata despre guvernul american va continua indiferent de restricții.

„Avem dreptul, conform Constituţiei SUA, să ne facem munca de documentare fără piedici sau amestec din partea guvernului, iar această interdicţie este un atac ilegal asupra acestui drept fundamental”, a precizat postul.

MS NOW a declarat că intenționează „să ia toate măsurile necesare pentru a ne apăra drepturile garantate de Primul Amendament şi rolul esenţial al jurnalismului independent în democraţia noastră”.

Într-o altă declarație, un purtător de cuvânt al postului a subliniat că Ansamblul Casei Albe „aparţine poporului american, iar deciziile luate acolo sunt finanţate din banii noştri, din taxe”.

Redactorul-șef al Politico, Jonathan Greenberger, le-a scris colegilor, într-un memo intern, că publicația își va apăra „cu fermitate” drepturile constituționale.

Decizia a stârnit reacții imediate din partea organizațiilor pentru libertatea presei, care o consideră vădit ilegală.

Bruce Brown, președintele Reporters Committee for Freedom of the Press – organizație care oferă servicii juridice presei –, se așteaptă ca interdicția să fie rapid anulată de instanțe.

„Primul Amendament e clar: odată ce Casa Albă invită înăuntru anumiţi jurnalişti, nu-i poate interzice pe alţii pentru că nu-i place ce relatează”, a spus el. „Este un exemplu clasic de discriminare pe criterii de opinie şi va fi respins rapid de instanţe, dacă va fi contestat”.

Clayton Weimers, directorul executiv al Reporters Without Borders pentru America de Nord, a acuzat, la rândul lui, motivația din spatele deciziei.

„Preşedintele răspândeşte din nou minciuni despre «ştirile false» pentru a încerca să controleze cine îl relatează şi de unde”, a spus el. „Accesul presei nu este un privilegiu pentru jurnalişti. Este un drept care garantează că poporul american poate fi informat în mod independent”.

Măsura se înscrie într-un șir mai lung de acțiuni ale administrației împotriva redacțiilor considerate critice. Trump a deschis procese împotriva unor publicații americane și internaționale, între care The New York Times, The Wall Street Journal și BBC. Unele s-au încheiat cu acorduri de milioane de dolari plătite de instituțiile de presă; procesul intentat BBC este în continuare pe rol.

Întrebat dacă lista se va opri aici, Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea urma și alte redacții.

Chestionat de un reporter ce anume are în vedere, președintele a răspuns: „Alţii care să urmeze în privinţa ştirilor false? Ei bine, ştiţi, New York Times sunt ştiri false, Washington Post sunt ştiri false”.

Mai mulți comentatori au speculat că „interdicția” ar fi o încercare a președintelui de a distrage atenția de la o săptămână cu titluri incomode, în apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari legate de un război extrem de nepopular în Iran, dar și de creșterea prețurilor la carburanți și de îngrijorările privind costul vieții.