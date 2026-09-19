„A fost înspăimântor. S-au zguduit ferestrele”. Explozii la Riad și incendiu lângă aeroport, după o alertă de atac aerian

2 minute de citit Publicat la 17:51 19 Sep 2026 Modificat la 17:51 19 Sep 2026

sursa: captură video X / World Source News

Locuitorii capitalei saudite au fost treziți în noaptea de vineri spre sâmbătă de o alertă privind un posibil atac aerian, urmată de două explozii puternice. Câteva ore mai târziu, un incendiu major izbucnea în apropierea aeroportului internațional King Khalid din Riad. Sunt primele incidente de acest fel din capitală de la reluarea luptelor cu rebelii Houthi din Yemen, relatează Agerpres și Euronews.

Alerta a ajuns pe telefoanele locuitorilor în jurul orei locale 03:00. Apărarea Civilă saudită a transmis avertismentul în mai multe zone ale țării, îndemnând oamenii să rămână în case și departe de ferestre. Mesajul avertiza asupra unui pericol potențial. Ulterior, autoritățile au anunțat că amenințarea a trecut.

Fuel tanks at Riyadh Airport in Saudi Arabia, are on fire. pic.twitter.com/QGEj4veANo — World Source News (@Worldsource24) September 19, 2026

Apoi s-au auzit două explozii. Ce anume s-a întâmplat rămâne neclar – autoritățile saudite nu au oferit, deocamdată, nicio explicație oficială.

Pentru oamenii din oraș, momentul a fost tulburător.

„Am auzit alarma, apoi mi s-au zguduit ferestrele”, a povestit pentru AFP un locuitor de 27 de ani din nordul Riadului. „A fost, cu siguranță, înspăimântător. Nu mă așteptam la așa ceva”, a adăugat el.

Imaginile apărute pe rețelele sociale par să arate o coloană uriașă de fum negru ridicându-se deasupra aeroportului King Khalid. Site-ul de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24 semnalează „probleme majore" pe aeroport, cu zboruri întârziate sau anulate.

Un jurnalist AFP a relatat, la rândul său, că a văzut pompieri încercând să stingă o cisternă de combustibil în flăcări în apropierea aeroportului. Agențiile de presă vorbesc despre incendierea unui rezervor de combustibil al companiei petroliere saudite Aramco.

Incidentele vin în urma unei intensificări a atacurilor lansate de rebelii Houthi din Yemen, care au declarat în iulie o blocadă navală asupra Arabiei Saudite.

Gruparea, desemnată de Statele Unite drept organizație teroristă străină, vizează tot mai des orașele și navele saudite, adâncind tensiunile dintr-un Orient Mijlociu deja zguduit de efectele războiului cu Iranul și de neliniștile din jurul strâmtorii Ormuz.

Până acum, atacurile Houthi cu drone și rachete asupra Arabiei Saudite loviseră în principal instalațiile petroliere și bazele militare din sud sau de-a lungul coastei Mării Roșii, la distanță de capitală. Loviturile de la Riad marchează, așadar, o escaladare.

Riadul sprijină militar, în mod direct, guvernul yemenit în fața rebelilor Houthi susținuți de Iran și a ripostat cu propriile atacuri asupra grupării. Nu a reușit însă să oprească înaintarea acesteia.

Săptămâna trecută, într-o ofensivă fulgerătoare, Houthi au ocupat partea de vest a Yemenului, de-a lungul Mării Roșii, ajungând până la strâmtoarea Bab el-Mandeb – un punct esențial pe ruta maritimă care leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Situația din zonă a atras deja atenția Națiunilor Unite.

„Evoluțiile din jurul strâmtorii Bab el-Mandeb subliniază nevoia urgentă de a împiedica conflictul din Yemen să amenințe și mai mult securitatea Mării Roșii și această rută maritimă internațională vitală”, a declarat la începutul acestei săptămâni Khaled Khiari, secretar general adjunct al ONU pentru Orientul Mijlociu, Europa, cele două Americi, Asia și Pacific.

„Ceea ce e nevoie acum este un angajament susținut, care să reducă tensiunile, să prevină o nouă escaladare și să protejeze libertatea de navigație”, a adăugat el.