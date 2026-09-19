Nazare, după reuniunea ECOFIN: „România nu poate alege între consolidare şi creştere. Trebuie să reducem cheltuielile ineficiente”

Alexandru Nazare, participă la Reuniunea informală a miniştrilor pentru afaceri economice şi financiare ai UE / sursă foto: facebook - Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă, în urma participării la reuniunea ECOFIN de la Dublin, că România nu își permite să amâne deciziile structurale și trebuie să găsească un echilibru între reducerea deficitelor și protejarea investițiilor strategice. Potrivit acestuia, consolidarea fiscală nu este un scop în sine, ci fundația pentru următoarea etapă de dezvoltare.

„ECOFIN: Europa a intrat într-o etapă în care nu îşi mai permite să amâne decizii iar ambiţiile României trebuie să devină din ce în ce mai ridicate - aceasta este principala concluzie a ultimelor două zile la reuniunea miniştrilor finanţelor din UE de la Dublin.

Vorbim despre inteligenţă artificială, competitivitatea sistemului financiar, energie şi geopolitică. În realitate, toate aceste discuţii ajung în acelaşi punct: cum finanţăm creşterea şi cum ne pregătim economiile pentru următorii zece ani”, scrie ministrul interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, pe Facebook.

El susține că a avut o serie de întrevederi cu lideri ai instituțiilor financiare globale și europene.

Printre aceștia se numără Kristalina Georgieva, directorul general al FMI, Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, Nadia Calviño, preşedintele BEI, și Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare.

„Cu Valdis Dombrovskis am discutat în mod special despre parcursul fiscal al României şi despre cum putem găsi, împreună cu Comisia Europeană, formula care să ne permită să ne respectăm angajamentele de deficit, protejând în acelaşi timp investiţiile şi capacitatea economiei de a reveni pe creştere.

Comisia susţine continuarea unei politici fiscale prudente şi respectarea traiectoriilor convenite, iar pentru România miza este să continuăm corecţia într-un mod credibil şi sustenabil. Mathias Cormann a pus foarte clar problema competitivităţii europene: avem nevoie de o piaţă unică mai profundă, de capital orientat către investiţii productive, de tehnologie, energie mai competitivă şi competenţe mai bune”, subliniază ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a transmis că mesajul pe care l-a susținut la Dublin este că: „România nu poate alege între consolidare şi creştere. Avem nevoie de amândouă. Trebuie să reducem cheltuielile ineficiente şi să organizăm mai bine marile servicii publice, dar trebuie în acelaşi timp să protejăm investiţiile, infrastructura, apărarea, energia şi conectarea economică a ţării”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a explicat și rațiunea din spatele austerității bugetare.

„Nu reducem deficitul pentru o cifră într-un tabel de la Bruxelles. Îl reducem pentru că un stat care se împrumută excesiv consumă capitalul de care au nevoie companiile, plăteşte dobânzi mai mari şi devine mai vulnerabil exact atunci când lumea devine mai instabilă. Deficit mai mic, credibilitate mai mare şi costuri de finanţare mai mici trebuie să însemne mai mult capital disponibil pentru economia românească”, a detaliat oficialul.

De asemenea, un alt subiect dezbătut la Dublin a fost impactul AI asupra sectorului energetic.

„Întrebarea este dacă Europa poate avea suficientă energie sigură şi competitivă pentru noua economie şi dacă România poate transforma avantajele sale energetice într-un avantaj economic. Energie mai multă, reţele mai bune şi interconectare înseamnă industrie, centre de date, investiţii şi exporturi. Înseamnă, în final, şi o ofertă internă mai mare şi o contribuţie la reducerea deficitului extern”.

Totodată, pe agenda discuțiilor s-au aflat situația finanțelor publice și necesitatea creșterii eficienței administrației publice.

„Nu putem controla geopolitica, preţul mondial al energiei sau viteza cu care se dezvoltă inteligenţa artificială. Putem însă controla finanţele publice şi cum construim mediul în care investeşte capitalul românesc.

Şi trebuie să avem curajul să ieşim din logica costului electoral permanent. Responsabilitatea începe cu noi, cei care avem roluri de răspundere în stat, dar nu se termină acolo. De la ministru şi până la orice funcţionar public, statul trebuie să lucreze pentru cetăţean şi fiecare leu public trebuie să producă servicii mai bune pentru societate. Nu putem cere permanent mai multe resurse economiei fără să cerem, în acelaşi timp, mai multă performanţă statului”, a mai precizat ministrul.

În final, Alexandru Nazare a precizat că:

„România nu are nevoie doar să treacă de următorul buget sau de următoarea criză, ci are nevoie de o direcţie pentru următorul deceniu. (...) Consolidarea fiscală nu este destinaţia. Este fundaţia de pe care trebuie să începem următoarea etapă de dezvoltare”, a conchis Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, participă, în perioada 18-19 septembrie 2026, la Reuniunea informală a miniştrilor pentru afaceri economice şi financiare ai UE (ECOFIN) şi a guvernatorilor băncilor centrale organizată la Dublin, de Preşedinţia irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Discuţiile vor aborda teme economice şi financiare, în contextul transformărilor tehnologice şi al evoluţiilor de pe pieţele financiare.