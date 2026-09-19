Noua tactică a Rusiei ca să facă economie de rachete Iskander şi Zircon: bombardează Ucraina cu rachete de antrenament

2 minute de citit Publicat la 15:55 19 Sep 2026 Modificat la 15:55 19 Sep 2026

Rachetă balistică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia a folosit, în timpul celor mai recente atacuri asupra Ucrainei, tot mai multe rachete reconvertite, concepute inițial pentru antrenamente. Această tactică a dus atacurile aeriene ale Kremlinului la niveluri record. Ucraina este extrem de vulnerabilă, întrucât a rămas practic fără interceptoare Patriot de fabricație americană, notează Reuters.

Utilizarea masivă de către Rusia a acestor rachete de antrenament reconvertite, cunoscute sub numele de RM48U, a dus la intensificarea atacurilor aeriene la niveluri record în ultimele luni.

Rachetele RM48U au reprezentat mai mult de jumătate din totalul celor 228 de rachete balistice și hipersonice lansate asupra Ucrainei în lunile iulie și începutul lunii august, conform cifrelor centralizate de analiștii militari din cadrul Parchetului General.

Amploarea utilizării rachetelor RM48U, un aspect care nu a mai fost semnalat anterior, explică modul în care Rusia a reușit să-și extindă atacurile pe parcursul verii fără a-și epuiza stocurile de rachete Iskander şi Zircon.

Ucraina ar fi rămas fără rachete Patriot

Moscova a reușit să mențină un bombardament aerian zilnic într-o perioadă critică, în care Ucraina se află într-o situație de mare vulnerabilitate: și-a epuizat practic stocurile de interceptoare Patriot de fabricație americană, singurele arme din arsenalul său capabile să doboare rachete balistice rusești.

Există incertitudini privind momentul în care ar putea sosi noi livrări, având în vedere că un număr mai mare de sisteme Patriot este direcționat către armata SUA și aliații săi din Golf decât către Ucraina.

Racheta RM48U, mai puţin precisă

RM48U zboară pe o traiectorie balistică la viteze ridicate. Totuși, aceasta este mai puțin puternică și precisă decât Iskander, principala rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune a Rusiei, a precizat Parchetul.

Datele privind rachetele indică faptul că vara aceasta a fost prima dată când s-a confirmat utilizarea pe scară largă a acestor muniții, lansate de sistemele rusești de apărare antiaeriană S-400.

Rusia dispune de un stoc de aproximativ 100 de rachete Iskander, comparativ cu 400 de rachete RM48U, potrivit unei estimări realizate luna trecută de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul în SUA.

Conform Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR), țara deține, de asemenea, stocuri mai mici de rachete balistice KN-23 și KN-24, precum și de rachete hipersonice Zircon și Kinjal, capabile să atingă viteze de peste cinci ori mai mari decât cea a sunetului.

Kaushal, expert în cadrul RUSI, a estimat producția anuală a Rusiei de rachete Iskander la aproximativ 750 de unități.

Motoarele cu combustibil solid constituie un factor limitator, determinând Moscova să utilizeze aceste arme cu prudență, a precizat acesta.

Rusia vânează trenurile de pasageri ale Ucrainei

Armata rusă lansează tot mai des atacuri asupra trenurilor de pasageri ucrainene. Loviturile sunt efectuate cu drone cu propulsie reactivă și amenință rețeaua feroviară esențială pentru economia țării, pentru logistica militară și pentru deplasarea civililor.

Atacurile Moscovei au avariat sau distrus peste 500 de locomotive de la începutul invaziei, în februarie 2022. Mai mult de 60% dintre acestea au fost lovite în ultimele opt luni.

În prezent, compania de căi ferate ucrainene pierde între 37 și 40 de locomotive pe lună, arată publicația citată.