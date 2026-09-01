Ucraina a desfăcut în bucăți racheta rusească Zircon și i-a dezvăluit secretele: Arma nu e ceea ce susține Moscova

Evaluarea Ucrainei contestă caracterizarea de lungă durată făcută de Rusia în privința acestei arme. Sursa foto: Getty Images

Principala agenție de informații militare a Ucrainei a publicat o analiză detaliată a rachetei rusești Zircon, armă pe care Moscova a folosit-o tot mai mult în atacurile sale tot mai intense, potrivit Business Insider.

Luni, GUR, agenția de informații militare a Ucrainei, a publicat detalii despre racheta rusească 3M22 Zircon, inclusiv despre componentele acesteia și procesul de producție.

Agenția a furnizat, de asemenea, informații despre principalul producător, NPO Mashinostroyeniya, o companie rusă din domeniul apărării care face parte din Tactical Missiles Corporation, precum și despre componentele străine utilizate la fabricarea armei, printre care unele produse de companii americane. Informațiile publicate menționează, de asemenea, peste 70 de companii și zeci de persoane implicate în producția acesteia.

În noua sa evaluare, GUR a descris Zircon drept o rachetă balistică, diferit de modul în care Rusia o prezintă, drept o rachetă de croazieră hipersonică. Noile detalii publicate de Ucraina descriu arma ca fiind o rachetă balistică în două trepte, prevăzută cu un propulsor cu combustibil solid și un motor de susținere cu combustibil solid pentru zbor.

Rachetele de croazieră și rachetele balistice diferă prin modul în care zboară și își ating țintele. Rachetele balistice urcă, de regulă, pe o traiectorie balistică înainte de a coborî cu viteză mare spre ținte, în timp ce rachetele de croazieră sunt propulsate de motoare cu reacție și zboară la altitudini mai mici în atmosferă.

Racheta este mult mai lentă decât susține Moscova

Evaluarea Ucrainei contestă caracterizarea de lungă durată făcută de Rusia în privința acestei arme.

GUR a evaluat, de asemenea, că Zircon este mai lentă decât susține Rusia, atingând o viteză maximă de Mach 6,8. Rusia afirmă că racheta poate atinge viteze de Mach 9.

Rusia a prezentat anterior racheta Zircon drept una dintre armele sale hipersonice „invincibile”. A utilizat pentru prima dată racheta împotriva Ucrainei în februarie 2024. La acel moment, Ucraina estima că Rusia avea aproximativ 40 de rachete în stoc.

Arsenalul a crescut de atunci, deși estimările variază, iar Rusia a lansat tot mai frecvent aceste rachete în atacuri asupra Kievului și altor orașe ucrainene, bazându-se tot mai mult pe rachete mai avansate, pe măsură ce Ucraina a demonstrat că poate intercepta alte sisteme rusești.

„De când am învățat să doborâm peste 90% dintre rachetele de croazieră și dronele cu motoare cu piston pe benzină, Rusia a decis să se bazeze pe rachete balistice și drone cu motoare cu reacție”, a declarat pentru Business Insider Yehor Cherniev, vicepreședintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și informații a parlamentului ucrainean.

Cherniev a declarat că, potrivit evaluării Ucrainei, Rusia a redus producția de rachete Kinjal din cauza unor probleme legate de precizie și s-a concentrat în schimb pe producția de rachete Iskander și Zircon. Forțele ruse și-au intensificat în acest an atacurile cu rachete balistice asupra Ucrainei, inclusiv prin utilizarea, în premieră, a unei noi variante modernizate din seria Iskander, Iskander-1000, la începutul acestei veri.

Aceste rachete balistice sunt mai dificil de interceptat de către Ucraina, iar dependența tot mai mare a Rusiei de acestea intervine în contextul în care Ucraina se confruntă cu lipsuri de interceptori esențiali pentru apărarea antiaeriană. Ucraina se bazează pe sistemul de rachete sol-aer MIM-104 Patriot, de fabricație americană, pentru a contracara rachetele rusești mai greu de interceptat, însă a avertizat că stocurile de interceptori se epuizează.

„Aceasta este o etapă nouă și extrem de periculoasă a războiului, care ne impune să fim mai eficienți în lupta împotriva dronelor cu motoare cu reacție de mare viteză, precum și să primim asistență suplimentară din partea Statelor Unite sub forma rachetelor PAC-3 pentru sistemele Patriot”, a declarat Cherniev.

