Zelenski cere NATO să nu mai țină rachetele Patriot în depozite: "Rusia va fi încurajată să continue să distrugă"

1 minut de citit Publicat la 13:42 06 Iul 2026 Modificat la 13:42 06 Iul 2026

Rusia a atacat luni dimineață cu 351 de drone și 68 de rachete, printre care 23 balistice Iskander-M și 6 antinavă Zircon și Oniks. FOTO: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este 'de o importanță critică' ca summitul NATO care începe marți la Ankara să se încheie cu noi măsuri concrete privind consolidarea apărării aeriene ucrainene, la câteva ore după ce un nou atac masiv al Rusiei asupra Kievului a ucis zece persoane, informează EFE, citată de Agerpres.

"Cât timp rachetele Patriot rămân în depozitele aliaților noștri, Rusia va fi încurajată să continue să distrugă clădiri rezidențiale. Statele Unite și Europa au suficiente resurse pentru a opri acest teroare", a scris pe X Volodimir Zelenski, condamnând atacul.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a atacat luni dimineață cu 351 de drone și 68 de rachete, printre care 23 balistice Iskander-M și 6 antinavă Zircon și Oniks.

Niciuna din rachetele balistice și antinavă nu a putut fi doborâtă și toate și-au atins țintele.

Potrivit Ministerului Apărării rus, în atac au fost lovite companii de apărare și instalații energetice din Kiev, precum și aerodromuri militare din mai multe regiuni ucrainene.

Kievul a suferit joi dimineață un alt atac cu drone și rachete în care apărarea aeriană ucraineană și-a arătat neputința în fața rachetelor balistice rusești.

În atacul de joi, în care, potrivit Ministerului Apărării rus, au fost lovite numeroase fabrici de drone și componente pentru rachete, și-au pierdut viața 30 de civili.

Președintele Zelenski i-a cerut omologului său american Donald Trump să i se acorde Ucrainei licențele necesare pentru a fabrica împreună cu partenerii săi europeni sisteme antirachetă Patriot și rachetele interceptoare PAC-3 pe care aceste sisteme le folosesc ca muniție.

Kievul așteaptă un răspuns de la președintele SUA și pune presiune, de asemenea, pe partenerii săi europeni pentru a pune în aplicare planurile promovate de șeful statului ucrainean de a construi pe continent un sistem anti-aerian propriu, capabil să răspundă la rachetele balistice cu garanții, așa cum o fac Patriot.