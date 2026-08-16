A abandonat liceul la 17 ani. Acum are 25 de ani și conduce o companie care valorează 3,3 miliarde de dolari

4 minute de citit Publicat la 08:00 16 Aug 2026 Modificat la 08:00 16 Aug 2026

Compania dezvoltă cipuri și infrastructura tehnologică necesară pentru sistemele AI. Foto: Linkedin / James Dacombe

A renunțat la liceu la doar 17 ani pentru a-și construi propriul business. Nouă ani mai târziu, James Dacombe, un antreprenor britanic în vârstă de 25 de ani, conduce o companie din domeniul inteligenței artificiale evaluată la 3,3 miliarde de dolari, potrivit Independent.

Olix, compania cu sediul la Londra care dezvoltă cipuri și infrastructura tehnologică necesară pentru sistemele de inteligență artificială, și-a triplat valoarea în doar câteva luni, după o nouă rundă de finanțare.

Compania încearcă să se poziționeze ca o alternativă pentru firmele care au nevoie de cipuri pentru rularea modelelor AI, într-o piață dominată în prezent de gigantul Nvidia.

A renunțat la liceu pentru prima sa companie

James Dacombe, originar din Harrogate, a intrat în lumea antreprenoriatului foarte devreme. La 17 ani a renunțat la liceu pentru a fonda CoMind, o companie care dezvoltă tehnologii pentru monitorizarea și tratamentul pacienților folosind măsurători neinvazive ale activității cerebrale.

Pentru a-și urma proiectul, Dacombe a beneficiat de sprijinul Thiel Fellowship, un program extrem de competitiv creat pentru tinerii care vor să renunțe la liceu și să se concentreze asupra unei idei de afaceri sau a unui proiect.

Programul oferă celor selectați 250.000 de dolari pe o perioadă de doi ani, pentru ca aceștia să își poată dezvolta proiectele fără să urmeze în paralel studii universitare.

Printre foștii beneficiari ai programului se numără Vitalik Buterin, creatorul Ethereum, Lucy Guo, cofondatoarea Scale AI, și Chris Olah, unul dintre cofondatorii Anthropic, compania din spatele Claude.

CoMind continuă să existe și în prezent, iar Dacombe este în continuare implicat în companie.

A doua companie ar putea concura cu Nvidia

În urmă cu doi ani, antreprenorul a lansat Olix, cu obiectivul de a oferi companiilor o alternativă la cipurile utilizate în prezent pentru dezvoltarea și rularea modelelor de inteligență artificială.

Piața este dominată de Nvidia, companie care a devenit unul dintre principalii beneficiari ai exploziei industriei AI.

Olix încearcă însă să adopte o abordare diferită, concentrându-se pe cipuri specializate pentru anumite tipuri de sarcini.

Compania britanică a atras recent 312 milioane de dolari într-o nouă rundă de finanțare. Printre investitori se află gigantul Arm și Reed Hastings, cofondatorul Netflix.

Noua finanțare a ridicat evaluarea Olix la 3,3 miliarde de dolari. La începutul anului, compania era evaluată la aproximativ 1 miliard de dolari. Astfel, valoarea sa s-a triplat în aproximativ șase luni.

În prezent, Olix are peste 140 de angajați și birouri în Londra, Bristol și Statele Unite.

De ce vrea Olix cipuri specializate

Dacombe consideră că specializarea este unul dintre principalele avantaje ale companiei sale. În loc să producă cipuri cu utilizare cât mai largă, compania încearcă să creeze componente optimizate pentru anumite sarcini de inteligență artificială.

„Astăzi, când există un câștig economic atât de mare în posibilitatea de a rula modele lingvistice mari și puternice rapid, pentru un număr mare de utilizatori și la un cost redus, merită cu adevărat să separi lucrurile și să ai cipuri personalizate care sunt foarte bune la asta”, a declarat Dacombe pentru Financial Times.

Strategia este să ofere cipuri adaptate unor utilizări specifice, care să poată funcționa mai rapid și la un cost mai mic decât soluțiile generaliste.

Compania speră să livreze clienților primele cipuri produse în serie anul viitor. Dacombe spune că viteza de execuție este esențială într-o industrie în care tehnologia se schimbă extrem de rapid.

„Viteza și cultura de a livra atunci când ai spus că vei livra sunt cu adevărat esențiale. Suntem pe cale să devenim compania care ajunge cel mai rapid de la momentul fondării la producția efectivă a unui cip din acest sector”, a afirmat antreprenorul.

Un al treilea business, creat pentru companiile viitorului

Olix și CoMind nu sunt singurele proiecte ale lui Dacombe. Anul trecut, antreprenorul a creat Bletchley Industries, o companie de tip holding prin care intenționează să cumpere participații în alte firme sau să creeze noi afaceri.

Obiectivul declarat este dezvoltarea unor companii despre care fondatorul consideră că „vor defini următoarele decenii”.

În prezent, Bletchley Industries are în portofoliu Olix și CoMind.

Dacombe susține și că Marea Britanie trebuie să facă mai mult pentru a păstra antreprenorii și companiile de tehnologie în țară.

Într-o postare publicată anul trecut pe X, acesta avertiza că fondatorii britanici care au ajuns la etape avansate de finanțare iau serios în calcul mutarea în Statele Unite.

„Fiecare fondator britanic cu care vorbesc și care a ajuns la Series A+ ia foarte serios în calcul să se mute de tot în SUA”, a scris antreprenorul.

El consideră că Marea Britanie are potențialul de a deveni „Singapore al Europei”, dar avertizează că acest lucru va fi dificil dacă antreprenorii care ar putea contribui la această transformare aleg să plece.

Guvernul britanic investește în Olix

Olix a atras și sprijin din partea fondului Sovereign AI, un program destinat susținerii companiilor britanice aflate în faze incipiente și active în domeniul inteligenței artificiale.

Ministrul britanic pentru AI, Kanishka Narayan, consideră că dezvoltarea cipurilor va avea un rol strategic în viitorul inteligenței artificiale.

„Viitorul inteligenței artificiale va fi construit pe cipurile care alimentează modelele. Țările care construiesc cipuri vor avea influență”, a declarat acesta.

Narayan a descris Olix drept unul dintre tipurile de companii ambițioase pe care guvernul britanic dorește să le sprijine.

Și administrația Londrei vede compania drept una dintre poveștile de succes ale orașului. Howard Dawber, viceprimarul Londrei responsabil pentru business și creștere economică, a numit Olix „unul dintre unicornii Londrei”.

În lumea startupurilor, termenul „unicorn” este folosit pentru companiile private care ajung la o evaluare de cel puțin 1 miliard de dolari.

Olix are și reguli neobișnuite pentru angajați

Compania nu se diferențiază doar prin tehnologia pe care o dezvoltă, ci și prin politica față de angajați. Olix oferă 18 săptămâni de salariu angajaților care consideră că nu se potrivesc cu organizația și aleg să plece.

Compania oferă, de asemenea, un bonus salarial de 2.000 de lire sterline pe lună angajaților care locuiesc la maximum 20 de minute de locul de muncă.