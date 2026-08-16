Proiect energetic uriaș. Amazon construiește în Texas o centrală pe gaze cu 35 de turbine pentru centrele sale de date AI

Amazon construiește în Texas o centrală pe gaze cu 35 de turbine pentru centrele sale de date AI. FOTO Ecoticias.com

Viitorul campus de centre de date din Texas pentru inteligență artificială al Amazon va fi alimentat de o centrală proprie pe gaze naturale, de dimensiuni neobișnuit de mari. Autoritățile de reglementare din Texas au autorizat compania Pacifico GW să construiască 35 de turbine cu ciclu simplu pentru centrul energetic GW Ranch.

Potrivit autorizației, energia va fi destinată unui centru de date pentru inteligență artificială amplasat în același loc, care nu va putea face schimb de electricitate cu rețeaua publică locală în configurația aprobată, scrie Eco News.

Amazon a confirmat că a cumpărat terenul și că intenționează să achiziționeze energia produsă de centrală.

Cifrele sunt uriașe, dar trebuie privite în context. Autorizația permite emisii anuale de până la 33,2 milioane de tone americane de dioxid de carbon echivalent, adică aproximativ 30,1 milioane de tone metrice. Dacă centrala ar atinge acest plafon, ar emite cu aproximativ 58% mai mult decât instalația americană cu cele mai mari emisii raportate în 2024. Cantitatea ar reprezenta și aproximativ 37% din întreaga amprentă de carbon înregistrată de Amazon în 2025.

O centrală privată pentru inteligența artificială

Pacifico Energy prezintă GW Ranch drept o platformă energetică pe gaze cu o capacitate totală planificată de 7,65 gigawați, susținută de baterii cu o capacitate de stocare de 1,8 gigawați și de instalații solare de 750 de megawați. Prima etapă va avea o capacitate de un gigawatt, iar furnizarea energiei ar urma să înceapă în prima jumătate a anului 2027.

Capacitatea de 7,65 gigawați reprezintă dimensiunea maximă autorizată a proiectului, nu o capacitate aflată deja în funcțiune. Documentația tehnică a Comisiei pentru Calitatea Mediului din Texas descrie o centrală cu turbine pe gaze în ciclu simplu și cu o putere nominală de 5.000 de megawați.

Pacifico precizează că proiectul va porni la o scară mai mică și va fi extins în etapele ulterioare.

De ce plafonul emisiilor este atât de ridicat

Valoarea de 33,2 milioane de tone de gaze cu efect de seră a fost calculată presupunând că toate turbinele vor arde gaze naturale timp de 8.760 de ore pe an, fără a lua în calcul perioadele de pornire și oprire.

Prin urmare, aceasta reprezintă scenariul maxim permis, nu o estimare a emisiilor produse într-un an obișnuit.

Totuși, plafonul nu este doar o formalitate. Chiar dacă GW Ranch ar produce numai jumătate din cantitatea maximă autorizată, centrala ar emite anual aproximativ 15,1 milioane de tone metrice de dioxid de carbon echivalent. Astfel, s-ar apropia de primele poziții în clasamentul celor mai poluante instalații din Statele Unite.

Cei 750 de megawați de energie solară planificați de Pacifico ar putea reduce consumul de gaze în perioadele însorite, dar reprezintă mai puțin de o zecime din capacitatea pe gaze autorizată a proiectului. Bateriile pot stoca energia produsă într-un anumit moment pentru a fi utilizată mai târziu, însă nu produc electricitate.

Dioxidul de carbon reprezintă numai o parte a poluării autorizate

Autorizația permite și eliberarea anuală a până la 2.830 de tone americane de oxizi de azot, 5.955 de tone de monoxid de carbon, aproximativ 991 de tone de particule fine și 1.925 de tone de amoniac. Acești poluanți nu sunt incluși în totalul gazelor cu efect de seră, iar efectele lor fac ca autorizația să fie relevantă nu numai pentru climă, ci și pentru calitatea aerului.

Comisia pentru Calitatea Mediului din Texas a stabilit că sistemele de reducere a poluării propuse respectă cele mai bune tehnologii disponibile. Instituția a acceptat și simulările potrivit cărora centrala nu va depăși standardele naționale privind calitatea aerului.

Situația reală va deveni însă mai clară după începerea activității, când emisiile măsurate vor putea fi comparate cu estimările.

Dezvoltarea inteligenței artificiale pune presiune pe obiectivele climatice ale Amazon

Amazon își menține obiectivul de a ajunge la zero emisii nete de carbon în toate operațiunile sale globale până în 2040. Cu toate acestea, raportul de sustenabilitate al companiei pentru 2025 indică o amprentă de carbon de 80,85 milioane de tone metrice de dioxid de carbon echivalent, în creștere cu 16% într-un singur an. Emisiile asociate electricității cumpărate au crescut cu 34%, parțial din cauza consumului centrelor de date.

Compania susține, de asemenea, că a compensat pentru al treilea an consecutiv întregul consum de electricitate al operațiunilor sale prin achiziții echivalente de energie regenerabilă. Până în ianuarie 2026, Amazon contribuise la dezvoltarea a peste 712 proiecte energetice fără emisii de carbon. Aceste investiții sunt importante, dar nu elimină emisiile fizice rezultate din arderea gazelor naturale la o anumită centrală.

Ce spune Amazon despre efectele asupra comunității

Amazon afirmă că producerea energiei la fața locului "nu va majora facturile la electricitate ale familiilor din Texas". Compania mai spune că intenționează să utilizeze apă care nu este potrivită pentru consum sau irigații, să instaleze tehnologii speciale de răcire și să analizeze folosirea apei rezultate din activitățile de extracție drept altă sursă nepotabilă.

Aceste măsuri vizează costurile energiei și consumul de apă. Totuși, declarațiile și rapoartele publice analizate nu prezintă un plan specific pentru compensarea posibilelor emisii ale GW Ranch și pentru respectarea obiectivului climatic stabilit pentru 2040.

Purtătoarea de cuvânt a Amazon, Margaret Callahan, a declarat însă că "angajamentul nostru nu s-a schimbat".

Inteligența artificială obligă industria să-și regândească sursele de energie

Centrele de date au consumat aproximativ 4,4% din energia electrică produsă în Statele Unite în 2023, potrivit Departamentului american al Energiei. Până în 2028, această pondere ar putea ajunge între 6,7% și 12%. Creșterea ridică o întrebare importantă: ce se întâmplă când o singură industrie, aflată în expansiune rapidă, solicită o cantitate de electricitate comparabilă cu necesarul unor orașe întregi?

Agenția Internațională pentru Energie estimează că, până în 2030, consumul global de electricitate al centrelor de date va crește de peste două ori, până la aproximativ 945 de terawați-oră.

Inteligența artificială va fi principalul motor al acestei creșteri, iar energia regenerabilă și gazele naturale vor avea roluri importante în alimentarea infrastructurii. Centralele private pot evita întârzierile provocate de racordarea la rețeaua publică, dar, atunci când folosesc gaze, problema se mută de la timpul de așteptare la cantitatea de emisii de carbon.

Ce urmează

Este posibil ca centrala să nu atingă niciodată valoarea maximă a emisiilor prevăzută în autorizație. Va conta câte turbine vor fi instalate, câte ore vor funcționa, ce capacități solare și de stocare vor fi puse efectiv în funcțiune și ce emisii va raporta centrala după începerea activității comerciale.

Pentru moment, GW Ranch reprezintă un test important, și anume dacă Amazon poate extinde infrastructura pentru inteligența artificială la o scară fără precedent fără ca obiectivul său climatic pentru 2040 să fie amânat sau redefinit permanent.