New York devine primul stat american care oprește construcția de noi centre de date de mari dimensiuni

Centru de date în SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Statul New York a devenit primul din Statele Unite care suspendă construirea noilor centre de date de mari dimensiuni, introducând un moratoriu de un an, scrie Reuters. Decizia a fost luată în contextul îngrijorărilor că dezvoltarea accelerată a infrastructurii necesare inteligenței artificiale crește consumul de energie, pune presiune pe rețelele electrice și pe resursele de apă și afectează comunitățile locale.

Măsura plasează New York în centrul unei dezbateri naționale despre impactul centrelor de date, într-un moment în care marile companii din tehnologie investesc masiv în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat că dezvoltarea rapidă a centrelor de date riscă să ducă la creșterea facturilor la electricitate și la epuizarea resurselor naturale.

„Pe măsură ce dezvoltarea centrelor de date amenință să majoreze facturile la utilități, să consume resursele naturale și să creeze incertitudine pentru locuitorii statului New York, este responsabilitatea mea să iau măsuri și să conduc prin exemplu”, a spus aceasta.

Hochul a anunțat și că va promova o lege prin care marile centre de date să nu mai beneficieze de scutiri de taxe pe vânzări.

Ce presupune moratoriul

Interdicția se aplică centrelor de date care consumă cel puțin 50 de megawați de energie electrică.

Pe durata moratoriului, Departamentul pentru Conservarea Mediului din statul New York nu va mai emite autorizații pentru proiectele noi care nu au deja documentația completă.

În acest timp, autoritățile vor realiza un studiu amplu privind impactul asupra mediului și vor stabili un set unic de reguli pe care toate viitoarele centre de date vor trebui să le respecte. După finalizarea acestor standarde, interdicția va fi ridicată.

Industria avertizează că investițiile s-ar putea muta în alte state

Decizia a fost criticată de companiile din domeniu.

Operatorul Digital Realty a declarat pentru Reuters că moratoriul riscă să alunge investițiile din New York.

„Suntem pregătiți să colaborăm cu autoritățile pentru soluții care să permită o dezvoltare responsabilă, însă o pauză de un an nu este abordarea potrivită”, a transmis compania.

La rândul său, Doug Adams, directorul general al NTT Global Data Centers, consideră că operatorii trebuie să explice mai bine atât beneficiile economice aduse de aceste investiții, cât și impactul lor asupra mediului și comunităților locale.

Centrele de date, tot mai contestate în SUA

Expansiunea rapidă a centrelor de date din Statele Unite a dus la o creștere puternică a cererii de energie electrică, ceea ce, în multe regiuni, se reflectă deja în facturi mai mari pentru consumatori.

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, doar unul din trei americani consideră că ritmul actual de construire a centrelor de date este unul potrivit, iar majoritatea s-ar opune construirii unui astfel de obiectiv în apropierea locuinței lor.

În ultimele luni, zeci de state americane au propus legi care să limiteze impactul acestor facilități asupra mediului și asupra sistemului energetic. New York este însă primul care introduce un moratoriu complet asupra construirii unor noi centre de date de mari dimensiuni.

Cererea de energie este în continuă creștere

Potrivit operatorului independent al rețelei electrice din New York, în luna mai existau solicitări pentru conectarea la rețea a unor proiecte mari consumatoare de energie, inclusiv centre de date, cu o putere totală de peste 12 gigawați. Prin comparație, un gigawatt poate alimenta aproximativ 750.000 de locuințe.

Statul New York are deja unul dintre cele mai ridicate prețuri la energia electrică pentru populație din Statele Unite, ocupând locul opt la nivel național.

În prezent, New York găzduiește peste 130 de centre de date, mult sub nivelul unor state precum Virginia, care are peste 600, sau Texas, cu aproximativ 500 de astfel de facilități. Totuși, interesul pentru construirea unor noi centre a crescut odată cu explozia investițiilor în inteligența artificială.