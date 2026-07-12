Microsoft, Amazon și Google au depășit România la emisiile de carbon într-un singur an: Centrele de date AI au alimentat poluarea

Google a declarat că emisiile sale au crescut cu 18% în ultimul an. FOTO: Profimedia Images

Emisiile de carbon colective ale Microsoft, Amazon și Google au crescut cu aproape o cincime în ultimul an, determinate în mare parte de construcția de centre de date, scrie The Guardian.

În anul financiar care s-a încheiat în martie 2026, cele trei companii de tehnologie au emis 119 milioane mTCO₂e (tone metrice echivalent dioxid de carbon), adică aproximativ o treime din cele ale Franței.

În anul precedent, acestea au emis aproximativ 101 milioane mTCO₂e, aproximativ echivalentul emisiilor Cehiei din 2024.

De asemenea, emisiile totale de gaze cu efect de seră (GES) ale României sunt de aproximativ 101,8 milioane de tone de dioxid de carbon echivalent (MtCO₂e), potrivit worldometers.

Ambițiile climatice ale companiilor americane au fost afectate în ultimii ani de o creștere a cererii de servicii cloud, cum ar fi stocarea datelor sau rularea serverelor pe internet, legate de instruirea și operarea chatbot-urilor și a altor produse de inteligență artificială.

Cecilia Rikap, profesoară de economie la University College London, a declarat: „Afirmațiile Microsoft, Amazon și Google despre faptul că cloud-ul lor este ecologic și sustenabil reprezintă o strategie de marketing. Guvernele ar trebui să țină cont de această amprentă de carbon în creștere atunci când aceleași companii oferă soluții de inteligență artificială pentru a aborda criza ecologică.

„Și, pe măsură ce migrarea către cloud-ul lor se extinde, iar companiile stochează date, antrenează și utilizează modele de inteligență artificială și tot felul de tehnologii digitale, aceste alte companii își externalizează propria amprentă de carbon digitală/de inteligență artificială către giganți ai cloud-ului. Practic, trecerea la cloud ajută alte corporații să își ascundă amprenta de carbon asupra mediului.”

Microsoft, Google și Amazon au fost contactate pentru comentarii.

Aceste creșteri au fost documentate în rapoartele anuale de sustenabilitate ale companiilor, pe care le-au publicat în ultimele săptămâni. În raportul său publicat joi, Microsoft a declarat că emisiile sale de carbon au crescut cu 25% în ultimul an, ajungând la 20 de milioane de tone de CO₂e, „determinate în principal de extinderea infrastructurii centrelor noastre de date”.

Giganții tech au raportat creșteri ale emisiilor de carbon

Google a declarat că emisiile sale au crescut cu 18% în ultimul an, „determinate de creșterile activităților din lanțul de aprovizionare care au susținut extinderea rapidă a afacerii noastre”. Compania de căutare spune că sistemele sale de inteligență artificială au venit cu soluții care au contribuit deja la reducerea emisiilor în alte părți cu 41 de milioane de tone de CO2 anul trecut.

Amazon a raportat o creștere de 16% a emisiilor totale și o creștere de 20% a emisiilor din lanțul de aprovizionare, care au inclus construirea și construcția centrelor de date. În raportul său, a prezentat totuși acest lucru ca „făcând progrese” către obiectivul său de emisii nete zero în 2040.

Cea mai mare parte a acestor emisii provine dintr-o mare mișcare globală de construire a infrastructurii pentru inteligența artificială. Cele mai mari companii de tehnologie din lume sunt pe cale să cheltuiască 765 de miliarde de dolari (570 de miliarde de lire sterline) în acest an, în mare parte pentru construirea de centre de date AI - în locații din Norvegia până în North Tyneside.

Este o inversare drastică a unei eforturi de ani de zile de către marile companii de tehnologie pentru a-și reduce emisiile de carbon. Înainte de acest an, emisiile Microsoft păreau să se fi stabilizat, la 16 milioane mTCO₂e, în 2023 și 2024. Toate cele trei companii spun în continuare că își propun să atingă emisii nete zero: Google și Microsoft până în 2030, Amazon până în 2040.

„Creșterile emisiilor totale de carbon sunt puternic corelate cu investițiile [companiilor] în AI”, a declarat Shaolei Ren, profesor de inginerie electrică la Universitatea din California, Riverside.

Boom-ul centrelor de date este însoțit de o cerere uriașă de energie electrică estimată. Uptime Institute, care evaluează și inspectează centrele de date, estimează că proiectele mari de centre de date anunțate anul trecut ar consuma 1,3% din consumul mondial de energie electrică, sau aproape dublează cererea actuală de centre de date. Majoritatea acestei noi cereri de energie electrică va proveni din proiecte din SUA, a precizat acesta.