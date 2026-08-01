Victorie pentru drepturile de autor: Ne pare rău, ChatGPT nu te mai ajută să scrii ca Hemingway

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

OpenAI a închis discret ușa comenzilor prin care i se cerea lui ChatGPT să scrie „în stilul” unor autori celebri, fie ei în viață sau demult dispăruți, scrie Euronews.

Dacă îți închipuiai că, din câteva apăsări de taste, te poți transforma în Agatha Christie, Stephen King sau Ernest Hemingway, ChatGPT are o veste proastă pentru tine.

OpenAI a reprogramat pe tăcute chatbotul, astfel încât acesta să respingă cererile directe de a reproduce sau imita vocea unui autor anume – indiferent dacă acesta mai este în viață pentru a putea obiecta sau a murit de decenii bune.

Ars Technica a fost prima publicație care a observat schimbarea, testând propriile comenzi în ChatGPT pentru a confirma tiparul.

Engadget a continuat cu propriile verificări și a obținut același rezultat, remarcând că un studiu al publicației No Latency arătase că, până nu demult, ChatGPT nu refuza astfel de cereri în cazul autorilor decedați – semn că este vorba de o restricție cu adevărat nouă, și nu de ceva scăpat din vedere.

Omagiul a murit, trăiască „vibe-ul”

Cere-i, de pildă, lui ChatGPT să-ți rescrie postarea de Facebook în stilul visceral al scriitorului de groază Stephen King, iar chatbotul nu se va conforma.

Testele celor de la Ars Technica au ajuns cam la aceeași concluzie. Publicația a cerut o scenă de deschidere în vocea lui King, însă ChatGPT a răspuns că nu poate imita îndeaproape stilul său distinctiv, oferind în schimb un text original construit în jurul spaimei dintr-un orășel de provincie.

Încearcă cu John Steinbeck și primești, mai mult sau mai puțin, același refuz politicos, urmat de o poveste-substitut de 750 de cuvinte, oferită fără să fi fost cerută – o istorie din vremea Marii Crize, clădită pe „calități mai generale, precum naturalismul crud, greutățile economice, peisajele rurale pline de viață, inegalitatea socială”, în locul lucrului autentic, potrivit testelor realizate de Fast Company.

Portița care rămâne – pentru cei care refuză să vadă în asta un semn că poate ar fi cazul să-și folosească propriile abilități de scriere creativă (adică propriul creier), în loc să se bazeze pe o mașinărie – este că o comandă care descrie stilul unui anumit autor, în loc să-l menționeze direct, s-ar putea totuși să treacă.

Schimbarea vine după un val de procese intentate de autori împotriva OpenAI și după o hotărâre judecătorească privind drepturile de autor, în valoare de 1,29 miliarde de euro, pronunțată împotriva rivalei Anthropic. Astfel, blocând imitarea stilului, OpenAI poate susține că instrumentul său inspiră, nu reproduce.