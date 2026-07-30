Cea mai rapidă dronă electrică din lume. "Viteza de 699 km pe oră este o realizare incredibilă, dar reprezintă doar începutul"

O dronă cu patru rotoare construită de N3XT, divizia experimentală a companiei germane Quantum Systems, ar fi atins viteza de 699 kilometri pe oră în zbor orizontal. FOTO: New Atlas

O dronă cu patru rotoare construită de N3XT, divizia experimentală a companiei germane Quantum Systems, ar fi atins viteza de 699 kilometri pe oră în zbor orizontal. Dacă performanța va fi confirmată, aparatul ar deveni cea mai rapidă dronă alimentată cu baterii înregistrată vreodată.

Compania susține că testul a avut loc pe 26 iunie, însă certificarea oficială din partea Guinness World Records ar urma să fie obținută abia peste câteva săptămâni. Prototipul, denumit Apex Recordhunter, ar fi depășit precedentul record oficial pentru un aparat de zbor electric, de aproximativ 657,59 kilometri pe oră, scrie New Atlas.

Performanța nu este urmărită doar pentru stabilirea unui record. Quantum Systems intenționează să folosească tehnologia dezvoltată pentru Apex la o nouă generație de drone interceptoare, concepute pentru a urmări și distruge alte drone.

Pe câmpul de luptă, unde câteva secunde pot decide dacă o țintă este lovită sau protejată, viteza ridicată poate face diferența dintre interceptarea unei drone de atac și pătrunderea acesteia până la obiectiv.

"Timp de peste un an, acest proiect a însemnat zile de muncă începute în zori, nopți târzii, eșecuri, progrese, sacrificii și convingerea neclintită că putem depăși limitele posibilului", a declarat Robert Gardemin, inginer principal pentru prototipuri în cadrul Quantum Systems și unul dintre membrii echipei. "Viteza de 699 km pe oră este o realizare incredibilă, dar reprezintă doar începutul. Vom reveni foarte curând pentru a zbura și mai repede și pentru a oficializa recordul", a adăugat el.

Recordul revendicat de compania germană este însă contestat. Doi pasionați australieni, Aidan Kelly și Ben Biggs, care administrează canalul de YouTube Drone Pro Hub, au anunțat că drona lor Blackbird a atins neoficial 730 km pe oră. Cei doi recunosc însă că viteza a fost mărită de un vânt puternic din spate. După eliminarea influenței vântului, viteza reală a dronei față de aer ar fi fost de aproximativ 674 km pe oră. Media obținută în trecerile oficiale de măsurare a fost de 685 km pe oră.

Viteza față de sol arată cât de repede se deplasează aparatul în raport cu suprafața Pământului, în timp ce viteza față de aer indică deplasarea sa prin masa de aer. Un vânt din spate poate crește viteza măsurată față de sol fără ca performanța reală a motorului să fie mai mare.

În orice caz, cele două proiecte se află într-o zonă de performanță asemănătoare și concurează neoficial pentru titlul de cea mai rapidă dronă electrică, înainte ca rezultatele să fie analizate de un organism independent.

Dronele electrice sunt încă mai lente decât cele cu motor cu reacție

În cuda recordului, dronele electrice rămân mult mai lente decât aparatele militare alimentate cu combustibil și propulsate de motoare cu reacție.

Aeronava experimentală Northrop Grumman X-47B a atins viteze apropiate de Mach 0,9, adică aproximativ 1.100 km pe oră. Mach 1 reprezintă viteza sunetului, care variază în funcție de temperatură și altitudine, dar este de aproximativ 1.225 km pe oră la nivelul mării. Drona de recunoaștere invizibilă pe radar RQ-170 Sentinel ar putea atinge aproximativ 925 km pe oră, echivalentul a Mach 0,75.

Aceste aparate folosesc combustibil, nu baterii. Motoarele cu reacție permit viteze, autonomii și capacități de transport mai mari, dar sunt mai complexe și mai costisitoare decât sistemele electrice.

În operațiunile militare de durată, autonomia și sarcina utilă sunt adesea mai importante decât viteza maximă.

Potrivit companiei, Apex nu este o armă. Este un demonstrator tehnologic, adică un prototip construit pentru testarea unor soluții inginerești, nu pentru utilizarea directă în luptă.

Prototipul a fost realizat de aceeași echipă care dezvoltă programul de drone interceptoare al Quantum Systems. Cele două proiecte folosesc cunoștințe și tehnologii comune, dar nu au neapărat aceleași componente sau aceeași structură.

Dronele destinate războiului din Ucraina

Sistemele pregătite efectiv pentru luptă sunt dezvoltate de WIY Drones, o companie cu sediul la Kiev care funcționează separat în cadrul aceluiași grup, printr-o societate mixtă numită Quantum WIY Industries.

WIY pregătește testarea a două drone interceptoare construite special pentru misiuni militare. Prima, numită Strila, este o dronă FPV capabilă să transporte aproximativ 0,5 kilograme. A doua dronă, denumită Spys, este prezentată de producător drept cel mai rapid interceptor antiaerian FPV existent.

Ambele modele sunt concepute pentru a intercepta dronele kamikaze folosite tot mai frecvent de Rusia împotriva țintelor din Ucraina. Dronele kamikaze, numite și muniții rătăcitoare, transportă explozibili și se distrug odată cu lovirea țintei.

În timpul unor demonstrații organizate în această săptămână, WIY a prezentat versiuni modernizate ale ambelor aparate.

Drona Spys ar fi atins o viteză de până la 600 km pe oră, suficientă, potrivit companiei, pentru a urmări inclusiv variante rapide ale dronelor de atac Shahed, echipate cu motoare cu reacție.

Modelul modernizat Strila 2 LR a atins o viteză maximă de 310 km pe oră, dar oferă o autonomie de zbor de aproximativ 30 de minute.

Niciuna dintre aceste performanțe nu a fost certificată oficial ca record de viteză. Ele reprezintă însă rezultate concrete pentru drone concepute să intercepteze unele dintre cele mai rapide aparate de atac folosite de Rusia.

Comandă de 15.000 de drone pentru Ucraina

Programul beneficiază deja de finanțare și de comenzi militare. Quantum Systems a cumpărat o participație financiară în societatea mixtă și a obținut o comandă pentru livrarea a 15.000 de drone Strila către Garda Națională a Ucrainei.

Obiectivul este transformarea unui aparat testat în condiții reale de luptă într-un sistem de apărare produs la scară largă.

Extinderea programului se bazează pe aceeași abordare inginerească folosită pentru realizarea prototipului Apex.

Proiectele arată cât de repede începe să dispară granița dintre recordurile stabilite de aparate civile și aplicațiile militare. O tehnologie dezvoltată inițial pentru a obține viteze extreme poate ajunge rapid să fie folosită pentru interceptarea dronelor de atac.