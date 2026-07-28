China are un nou gigant tech: Producătorul de cipuri CXMT a crescut cu 466% într-o zi și a devenit cea mai valoroasă companie chineză

Compania, fondată în urmă cu doar un deceniu, a ajuns la o capitalizare de piață echivalentă cu 484 de miliarde de dolari după prima zi de tranzacționare la Shanghai. sursa foto: Getty

Producătorul de cipuri de memorie CXMT 688825 a înregistrat o creștere spectaculoasă a acțiunilor sale la debutul pe bursă și a devenit cea mai valoroasă companie listată în China continentală, încununând ascensiunea unui nou jucător ale cărui produse sunt dorite de Apple, scrie The Wall Street Journal.

Compania, fondată în urmă cu doar un deceniu, a ajuns la o capitalizare de piață echivalentă cu 484 de miliarde de dolari după prima zi de tranzacționare la Shanghai, depășind Industrial and Commercial Bank of China și devenind cea mai valoroasă companie listată pe o piață bursieră din China continentală. Valoarea de piață a CXMT a fost cu puțin sub cea a companiei chineze de internet Tencent, listată la Hong Kong și cea mai valoroasă companie de pe această piață.

CXMT este campionul național al Chinei în industria în rapidă dezvoltare a cipurilor de memorie, dominată până acum de trei companii: SK Hynix și Samsung din Coreea de Sud și Micron Technology din SUA.

Prețurile pentru memoria dinamică cu acces aleatoriu, sau DRAM, au crescut vertiginos pe fondul cererii ridicate din partea companiilor de inteligență artificială. În condițiile unei oferte insuficiente de cipuri, producătorii majorează prețurile pentru o gamă largă de produse, de la iPhone-uri și computere până la automobile.

Îngrijorați că ar putea pierde vânzări în rândul consumatorilor atenți la prețuri, directorul general al Apple, Tim Cook, și alți directori de top ai companiei i-au prezentat președintelui Trump și altor oficiali americani un plan pentru utilizarea cipurilor CXMT și a altor cipuri chinezești în produsele Apple vândute în afara SUA, a relatat The Wall Street Journal. Apple este în conflict cu Micron, care susține că permiterea CXMT să vândă companiilor americane din sectorul tehnologic ar afecta industria SUA.

Reacția entuziastă a investitorilor la oferta publică inițială a CXMT la Shanghai reflectă ritmul rapid de creștere al companiei în ultimele trimestre.

O capitalizare de piață echivalentă cu 484 de miliarde de dolari

În primul trimestru al acestui an, veniturile CXMT au crescut la 7,5 miliarde de dolari, de la mai puțin de 1 miliard de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Profitul a urcat la 3,66 miliarde de dolari, în condițiile în care deficitul de cipuri de memorie a permis companiei să obțină majorări consistente de prețuri din partea clienților.

Firma de cercetare SemiAnalysis estimează că ponderea CXMT pe piața globală va crește la 12% până anul viitor, de la aproximativ 9% în 2025, consolidându-și poziția de numărul patru, după cei trei mari producători. Deși CXMT a recunoscut în prospectul ofertei publice inițiale că produsele sale sunt încă în urma celor ale liderilor industriei — în parte deoarece restricțiile americane la export o împiedică să achiziționeze echipamente occidentale de ultimă generație pentru fabricarea cipurilor — cipurile sale sunt suficient de performante pentru a fi utilizate pe scară largă în electronice de consum și în centrele de date pentru inteligență artificială.

CXMT atrage cel puțin 8,55 miliarde de dolari prin oferta sa publică inițială. Compania a declarat că va folosi banii pentru modernizarea liniilor de producție și a tehnologiei.

Imediat după CXMT se află un alt producător de cipuri, numit Yangtze Memory Technologies, sau YMTC. Compania produce un tip de cip numit memorie flash NAND, utilizat pentru stocarea datelor, precum fotografiile de pe un telefon.

YMTC își pregătește propria ofertă de acțiuni la Shanghai, posibil chiar în acest an. Compania construiește trei noi fabrici în China, care ar urma să îi crească de peste două ori capacitatea actuală până la sfârșitul anului 2027.

CXMT a declarat în prospectul său că, în continuare, capacitatea sa de producție este insuficientă pentru a acoperi cererea din China. La începutul acestui an, Beijingul le-a cerut producătorilor chinezi de cipuri de memorie, inclusiv CXMT, să acorde prioritate cumpărătorilor locali.

Acest lucru sugerează că este posibil ca CXMT și YMTC să nu dispună de o capacitate prea mare pentru Apple, deși cele două companii ar primi probabil cu brațele deschise includerea Apple pe lista clienților lor, ca o confirmare a calității produselor.

Beijingul a făcut presiuni asupra CXMT și a altor producători chinezi de cipuri să utilizeze echipamente fabricate în țară. În lipsa utilajelor străine de ultimă generație, CXMT a adoptat o tehnică numită „multi-patterning”, prin care încearcă să introducă mai multe circuite pe o singură plachetă de siliciu. Compania a investit, de asemenea, în tehnologii avansate de ambalare, suprapunând circuitele în moduri neconvenționale pentru a îmbunătăți performanța.

Analiștii au spus că aceste tehnici au crescut riscul de erori și au redus randamentul — procentul de cipuri utilizabile obținute de pe o plachetă de siliciu. SemiAnalysis afirmă că randamentul CXMT s-a îmbunătățit, dar rămâne sub standardele industriei.