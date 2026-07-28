Grindeanu susține că tocmai s-a înregistrat la Senat o iniţiativă legislativă referitoare la strategia privind biodiversitatea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reacționat, marți, după ce Guvernul a înregistrat la Senat proiectul de lege privind strategia de biodiversitate. El susține că „aceasta este o recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis care a încercat să aprobe această strategie prin HG săptămâna trecută cu încălcarea limitelor legale și constituționale”.

„Guvernul demis a înțeles până la urmă că respectarea legii nu este opțională. Tocmai s-a înregistrat la Senat o inițiativă legislativă care privește strategia privind biodiversitatea.

Aceasta este o recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis care a încercat să aprobe această strategie prin HG săptămâna trecută cu încălcarea limitelor legale și constituționale.

Vorbim în fapt de un jalon de 1 miliard de euro pe care riscam să îl ratăm din cauza obtuzității unor oameni care prin ignoranța lor față de lege vulnerabilizau tocmai banii pentru care pretind că se luptă.

Vom dezbate acest proiect cu celeritate în Parlament, acolo unde este locul său”, a transmis liderul PSD, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Luni seara, acesta a declarat la Antena 3 CNN că premierul Ilie Bolojan e direct responsabil de pierderea unui miliard de euro dacă nu va trimite în Parlament hotărârea de guvern privind strategia de biodiversitate.

„Poate să o atace oricine în viitor și dacă nu s-au respectat pașii legali și, din punctul meu de vedere nu s-au respectat, acea lege (referitoare la strategia de biodiversitate, n.r.) pică și vom pierde un miliard.

Eu fac un apel la Bolojan să retragă această lege, nu e încă publicată, să retragă acest HG, scuzați-mă, și să-l trimită la Parlament. Convoc încă o sesiune extraordinară și le trecem și pe celelalte. Altfel, este direct responsabil de pierderea unui miliard de euro”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.