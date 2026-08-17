Avioane MiG-29, drone și sisteme antiariene: De ce își întărește Rusia prezența sa militară în cele 6 baze aeriene strategice din Libia

1 minut de citit Publicat la 23:25 17 Aug 2026 Modificat la 23:27 17 Aug 2026

Imagine din satelit (de arhivă) a bazei aeriene de la Jufra, Libia, una din cele 6 baze strategice ale Rusiei. Foto: Profimedia Images

Rusia își întărește prezența sa militară în Libia, țară în care deține șase baze aeriene strategice. Moscova investește bani în finanțarea unor proiecte „majore” de infrastructură în Libia, concomitent cu desfășurarea de noi militari în regiune. Misiunea de securitate a Rusiei în această țară face parte din planul mai amplu al Kremlinului de „destabilizare a Occidentului”, informează Business Insider Africa.

Conform datelor Agenției Naționale de Informații Geospațiale a SUA (NGA), Moscova urmărește să-și extindă influența și controlul asupra întregului teritoriu al Africii de Nord și regiunii sahariene Sahel.

În prezent, rușii încearcă să-și extindă infrastructura bazelor aeriene de la Jufra, Al-Khadim, Ghardabiya, Brak Al-Shati, Maaten Al-Sarra și Tamanhint, aflate în centrul, estul și sudul Libiei.

Conform datelor serviciilor de informații americane, la aceste baza au fost aduse „echipamente militare sofisticate”, precum avioane MiG-29, drone și sisteme antiaeriene.

De asemenea, au loc ample lucrări pentru modernizarea acestor baze aeriene, care viează refacerea pistelor, depozitelor și a hangarelor pentru avioane.

La baza aeriană din Al-Khadim, au fost construite anul trecut trei noi de astfel hangare, alături de clădiri pentru personalul bazei. Un turn nou de comunicații și noi cazărmi, finalizate în 2026.

La baza aeriană de la Brak Al-Shati, numărul militarilor ruși a crescut de la 300 la 450, în doar câteva luni de zile, conform acelorași date ale serviciilor de intelligence din SUA.

Conform experților Forumul African de Apărare, citați de Business Insider, toate aceste extinderi și dezvoltări ale bazelor aeriene ruse vor permite Kremlinului să profite de poziția strategică a Libiei pentru a facilita transportul de arme și echipamente militare pe întregul continent african.