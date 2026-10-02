WSJ: Democrații cer anchetă privind comportamentul ambasadoarei Kimberly Guilfoyle care s-ar fi lăudat cu demiterea guvernului Bolojan

Principalii reprezentanți democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Congresului american au cerut Departamentului de Stat să verifice conduita ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. FOTO: Getty Images

Principalii reprezentanți democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Congresului american au cerut Departamentului de Stat să verifice conduita ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Solicitarea vine după ce o investigație a Wall Street Journal a dezvăluit demersurile acesteia de a promova în sud-estul Europei acorduri de furnizare a gazelor care implică compania Aktor grecească, scrie The Wall Street Journal.

Într-o scrisoare trimisă joi secretarului de stat Marco Rubio, senatoarea Jeanne Shaheen, principala reprezentantă democrată din Comisia pentru relații externe a Senatului, a semnalat posibile abuzuri în exercitarea funcției. Printre acestea se numără includerea unui lobbyist înregistrat în întâlniri cu oficiali străini și promovarea unei companii grecești reprezentate de acesta, precum și a societății mixte pe care firma o deține alături de o companie susținută de statul grec.

„Astfel de acțiuni afectează credibilitatea SUA în străinătate și riscă să submineze diplomația americană”, a scris Shaheen, care a votat anul trecut pentru confirmarea lui Guilfoyle în funcție. Ea a cerut Departamentului de Stat să explice ce măsuri a luat și intenționează să ia pentru a preveni influențele nejustificate și chiar aparența unui conflict de interese.

La rândul său, Gregory Meeks, principalul reprezentant democrat din Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, și-a exprimat „profunda îngrijorare” într-o scrisoare trimisă miercuri lui Rubio. „Dacă aceste informații sunt corecte, ambasadoarea Guilfoyle nu este potrivită să reprezinte Statele Unite în străinătate și ar trebui demisă”, a scris el.

Cei doi parlamentari au solicitat documente și explicații, inclusiv lista tuturor întâlnirilor la care a participat lobbyistul Christos Marafatsos, informații despre interesele financiare ale ambasadoarei și detalii despre demersurile sale în sprijinul companiei grecești Aktor Group. Shaheen a întrebat și dacă Departamentul de Stat a aprobat participarea lui Marafatsos la întâlniri cu oficiali ai unor guverne străine.

Un reprezentant al Ambasadei SUA în Grecia a declarat că Guilfoyle respectă toate normele de etică ale Departamentului de Stat și a respins categoric orice sugestie că aceasta le-ar fi încălcat.

Anterior, un avocat al ambasadoarei declarase pentru Wall Street Journal că Guilfoyle a colaborat cu mai multe companii energetice, fără să favorizeze una singură. Un avocat al Aktor a afirmat joi că ambasadoarea „a promovat în mod constant interesele SUA”.

Parlamentarii au cerut explicații și despre zborurile lui Guilfoyle cu avioane private, inclusiv despre o deplasare plătită de directorul general al Aktor. Foști angajați ai ambasadei spun că asemenea călătorii sunt neobișnuite pentru ambasadorii americani. Regulile Departamentului de Stat prevăd că aceștia trebuie să obțină o aprobare explicită înainte de a folosi aeronave private.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, Guilfoyle a sosit la Atena în noiembrie, pentru a-și prezenta scrisorile de acreditare, cu un avion privat în care se afla și omul de afaceri greco-american Eric Vassilatos. În ianuarie, cei doi au călătorit din nou împreună cu o aeronavă privată, de această dată între Atena și Paris. Reprezentantul ambasadei americane a precizat că deplasările oficiale ale lui Guilfoyle au respectat pe deplin regulile Departamentului de Stat.

Potrivit investigației publicate săptămâna trecută de Wall Street Journal, insistența cu care Guilfoyle a promovat Aktor și a încercat să-l implice pe Marafatsos, unul dintre principalii lobbyiști ai companiei, a nedumerit oficiali din sud-estul Europei. Toamna trecută, societatea mixtă deținută de Aktor împreună cu o companie susținută de statul grec a semnat un contract pe 20 de ani pentru achiziția de gaz natural lichefiat american de la Venture Global.

Publicația a relatat și că, la o cină organizată în martie la Atena, Guilfoyle a avut o dispută aprinsă cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou. Referindu-se la iminenta cădere a guvernului României, ambasadoarea ar fi spus: „Putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici.” Avocatul ei a contestat modul în care a fost descrisă conversația.

În Grecia, partidele de opoziție cer guvernului să clarifice aceste afirmații sau să o convoace pe ambasadoare pentru explicații. „Ministerul de Externe nu a convocat-o. Dacă ar fi fost vorba despre o altă țară, ar fi făcut-o”, a declarat pentru Wall Street Journal Haris Tzimitras, purtător de cuvânt al opoziției de stânga.

Purtătorul de cuvânt al guvernului grec, Pavlos Marinakis, a declarat luni că nu a existat nicio amenințare la adresa executivului și că o asemenea situație nu ar fi tolerată. El nu a comentat însă explicit afirmațiile despre România.

În România, declarațiile atribuite lui Guilfoyle au stârnit un scandal, iar mai multe partide importante au cerut lămuriri despre întâlnirile sale cu politicieni români. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că a discutat la restaurantul Isoleta în 31 martie cu Guilfoyle despre Coridorul Vertical de gaze, dar a respins celelalte informații prezentate de WSJ. Liderul AUR, George Simion, a declarat că este ”bun prieten cu Guilfoyle”, dar a respins amestecul acesteia în decizia legată de moțiune. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a depus o plângere pentru trădare împotriva politicienilor care s-au întâlnit cu ambasadoarea, acuzându-i că s-ar fi înțeles cu o putere străină pentru „subordonarea și subminarea economică a României”. USR făcea parte din coaliția de guvernare.

Cina din martie de la Atena, în timpul căreia Guilfoyle a făcut referire la România, a reunit peste 12 persoane, între care oficiali americani și greci și angajați ai ambasadei. Spre sfârșitul aceleiași luni, ambasadoarea a venit la București pentru a participa la o conferință. Cu acest prilej, ea a lăudat acordul recent dintre Venture Global și societatea mixtă deținută de Aktor împreună cu DEPA, o companie energetică susținută de statul grec.

În seara respectivă, Guilfoyle și Marafatsos au luat cina cu mai mulți lideri PSD, inclusiv cu președintele partidului, Sorin Grindeanu, și cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit unei înregistrări video difuzate de presa română. Avocatul lui Marafatsos a declarat că acesta a rămas cel mult 15 minute și nu a participat la nicio discuție despre guvernul României.

În mai, guvernul a căzut în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și de partidul de extremă dreapta AUR. Liderul PSD a negat că partidul s-ar fi coordonat cu SUA pentru răsturnarea executivului. O purtătoare de cuvânt a guvernului a precizat că actualul premier interimar, Ilie Bolojan, nu a purtat nicio discuție cu Guilfoyle.