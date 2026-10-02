Cine transmite la TV Polonia - România, de la 21:45. Lotul final anunțat de Gheorghe Hagi pentru al treilea meci din Liga Națiunilor

Echipa națională de fotbal a României. Foto: Agerpres

România joacă al treilea meci din Liga Națiunilor, vineri, de la ora 21:45. După ce primele două partide s-au terminat dezastruos, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, „Tricolorii” întâlnesc acum Polonia, care are 1 punct în Grupa B4.

După ce România a pierdut cu 2-1 primul meci din Liga Națiunilor, cel cu Suedia, „Tricolorii” au jucat la doar 2 zile distanță cu Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională, fără spectatori. Chiar dacă meciul a fost disputat acasă, rezultatul a fost dezastruos: România a pierdut cu 4 la 2.

În meciul de vineri, disputat pe Strawberry Arena din Suedia, România a înscris doar prin Dennis Man (29), în timp ce suedezii au marcat prin Alexander Isak (20) și Viktor Gyokeres (43). De asemenea, gazdele au avut și un gol anulat din cauza unui henț (54), făcut de Elliot Stroud.

Ulterior, pentru partida cu Bosnia și Herțegovina, Gheorghe Hagi a făcut câteva „schimbări surpriză”: i-a odihnit pe Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi. Cei 5 nu au fost chemați în lotul final, iar meciul s-a terminat 4-2 pentru oaspeți.

Golurile tricolorilor au fost înscrise de Daniel Bîrligea (28) şi Cicâldău (62), în timp ce pentru oaspeţi au punctat Armin Gigovic (12), Tarik Muharemovic (19), Haris Tabakovic (40) şi Mahmic (55).

Vineri, de la 21:45, etapa a treia din Liga Națiunilor va fi transmisă, în direct, pe Antena 1.

Lotul final al României pentru meciul cu Polonia din Liga Națiunilor