Marea Britanie negociază cu aliații europeni eliberarea stocurilor de urgență de motorină, sub presiunea lui Trump

3 minute de citit Publicat la 08:12 02 Oct 2026 Modificat la 08:12 02 Oct 2026

Guvernul a decis prelungirea intervalului în care acciza la motorină e redusă cu 25%. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Marea Britanie poartă discuții cu aliații europeni privind eliberarea stocurilor de urgență de motorină, după ce Donald Trump a amenințat că va opri exporturile americane de carburant, scrie The Guardian.

Joi, miniștrii britanici au avut convorbiri cu omologii lor din Comisia Europeană, Germania, Franța, Italia și Irlanda. Tema a fost dacă rezervele ar trebui puse pe piață. Administrația Trump le-a cerut Germaniei și Franței să își elibereze stocurile pentru a tempera prețurile la energie, care au explodat la nivel global. Altfel, riscă o interdicție de export din partea SUA.

Avertismentul marchează o escaladare a presiunii asupra Europei. Trump ia în calcul o interdicție mai amplă, care să reducă prețurile carburanților în SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, din noiembrie.

Trump a spus că Washingtonul le-ar putea cere aliaților europeni să elibereze rezervele strategice de motorină.

„S-ar putea să facem asta. Au ceva motorină”, a declarat el reporterilor, în timpul unei deplasări electorale în Texas. Declarația a venit la scurt timp după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a îndemnat Europa să își elibereze „imediat” rezervele.

Bessent a semnalat posibila reducere a livrărilor într-o postare pe rețelele sociale: „Partenerii noștri europeni ar trebui să își accelereze livrările în baza angajamentelor existente și să pună imediat la dispoziție cantități suplimentare, pentru a face față perturbărilor în curs”.

Potrivit presei britanice, la convorbirea de joi cu statele UE a participat și Martin McCluskey, ministrul britanic pentru energie locală.

Administrația Trump este nemulțumită de Franța și Germania. Washingtonul consideră că cele două țări nu și-au respectat angajamentele de a elibera stocuri de petrol și benzină.

Benzinăriile din Europa nu riscă să rămână fără carburant. Aproximativ 70% din motorina consumată pe continent provine din rafinării europene, iar statele dețin și rezerve. Experții se tem însă că lupta pentru transporturi pe piața globală va împinge prețurile în sus.

Nu este clar dacă Marea Britanie ar fi vizată de o eventuală interdicție. Pierderea livrărilor americane ar scumpi însă puternic motorina la pompă, pentru că Regatul Unit nu rafinează suficient cât să își acopere consumul intern. Anul trecut, aproximativ o treime din importurile britanice de motorină au venit din SUA.

Miercuri, prețul mediu al unui litru de motorină în Marea Britanie a atins un nou record absolut: 199,72 pence, potrivit organizației de profil RAC.

John Healey, ministrul de finanțe, a recunoscut la începutul săptămânii că prețurile motorinei sunt „extreme”. El a spus că guvernul discută cu SUA pentru a evita o interdicție.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna Kaisa Itkonen, a confirmat că statele membre vor avea vineri discuții de urgență cu Comisia, pentru a stabili un răspuns coordonat.

„Comisia se coordonează îndeaproape cu statele membre ale UE pentru a evalua situația și a analiza măsurile potrivite pentru a combate aceste prețuri ridicate”, a adăugat Itkonen. La discuții va participa și Agenția Internațională pentru Energie.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, s-a declarat „foarte încrezător” că Europa poate contribui la scăderea prețurilor globale ale carburanților, prin utilizarea stocurilor de urgență de motorină.

„Acesta este momentul pentru o eliberare coordonată a rezervelor de motorină, pe măsură ce intrăm în sezonul recoltei și în sezonul combustibilului pentru încălzire”, a declarat el pentru Fox News. „Acum e momentul să aducem mai multă motorină pe piață, iar motorina aceasta este disponibilă”.

Ministrul britanic al Energiei, Miatta Fahnbulleh, a luat legătura cu Wright pentru a-și exprima îngrijorările.

Anterior, un oficial american le-a spus reporterilor că este „în interesul Europei” să colaboreze cu SUA, în timp ce Washingtonul caută soluții pentru a crește oferta de produse rafinate și a reduce costurile pentru consumatori.

Războiul purtat de SUA în Iran a perturbat livrările de energie prin strâmtoarea Ormuz și a dus prețul petrolului la cote record. Înainte de război, în februarie, țițeiul Brent, reperul internațional, se tranzacționa la circa 72 de dolari pe baril. Joi, depășea 101 dolari.

Eliberarea unor stocuri suplimentare ar pune însă statele europene în dificultate. Ele trebuie să găsească un echilibru între scăderea prețurilor interne și păstrarea unor rezerve consistente, în cazul în care criza energetică se agravează la iarnă, dacă războiul din Iran continuă.

„Regatul Unit are în continuare nevoie de carburanți – de la transporturi la industria chimică, agricultură și apărare”, a declarat Elizabeth de Jong, directoarea executivă a asociației Fuels Industry UK. Potrivit ei, ultima amenințare a SUA arată că Regatul Unit „nu se poate baza exclusiv pe producția externă pentru securitatea energetică internă”.

Trump a declarat că ia în calcul „foarte serios” o interdicție a exporturilor americane de motorină, pentru a frâna creșterea prețurilor. El i-a cerut și președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, să suspende atacurile asupra rafinăriilor rusești, de teamă că acestea ar putea scumpi și mai mult carburanții. Rusia își prelungise deja interdicția la exportul de motorină până la sfârșitul lui octombrie, după atacurile ucrainene asupra companiilor de rafinare.

„Avem o aprovizionare diversificată și rezilientă. Continuăm dialogul cu partenerii internaționali și cu industria britanică a carburanților”, a transmis un purtător de cuvânt al guvernului.