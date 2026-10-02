"Noul Transfăgărășan" din vestul României a intrat în lucru. Drumul spectaculos care leagă trei județe este modernizat cu bani europeni

Consiliul Județean Timiș a predat constructorului amplasamentele pentru cele două loturi ale proiectului, iar utilajele au intrat deja pe traseu. FOTO: CJ Timiș

Lucrările la drumul interjudețean DJ 684 din vestul României, comparat cu Transfăgărășanul datorită traseului său montan spectaculos și al serpentinelor care străbat zona, au început. Consiliul Județean Timiș a predat constructorului amplasamentele pentru cele două loturi ale proiectului, iar utilajele au intrat deja pe traseu. Investiția, finanțată din fonduri europene, vizează modernizarea a aproape 27 de kilometri de drum în zona montană a Timișului și va lega județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara.

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Potrivit unui comunicat al CJ Timiș, proiectul vizează modernizarea drumului județean DJ 684 pe traseul DN 68A (Coșava) – Tomești – Luncanii de Jos – Rușchița – Voislova (DN 68A), cu legătură spre județul Hunedoara prin DJ 687D. Investiția este finanțată prin Programul Regional Vest 2021-2027 și urmărește îmbunătățirea conectivității dintre județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara.

Modernizarea drumului este realizată în cadrul unui parteneriat format din Consiliul Județean Timiș, Consiliul Județean Caraș-Severin și Consiliul Județean Hunedoara, alături de comunele Rusca Montană, Zăvoi, Curtea și Tomești. Beneficiarii urmăresc dezvoltarea unei conexiuni rutiere mai bune între localitățile din zona montană și județele învecinate.

Valoarea totală a investiției este de 446,7 milioane de lei, dintre care 210,9 milioane de lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene. Proiectul are perioada de implementare de 45 de luni.

Autoritățile spun că modernizarea drumului va aduce beneficii directe pentru comunitățile locale, prin: circulație mai sigură și mai confortabilă pentru toți participanții la trafic, reducerea timpului petrecut pe drum și a costurilor de transport, atragerea de noi investiții și sprijinirea mediului de afaceri, creșterea oportunităților pentru turism și dezvoltare locală.

Drumul va avea două componente – una ce conectează județele Timiș și Caraș-Severin pe traseul Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova; iar celălalt - ce va lega județul Caraș-Severin de Hunedoara, pe traseul Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos unde va face conexiunea cu DJ 687D, care traversează alte zone turistice precum lacul Cinciș și duce spre municipiul Hunedoara.