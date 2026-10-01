Şoferii care folosesc TollRo nu mai pot fi amendaţi dacă aplicaţia are erori. Au fost 4 milioane de accesări în primele 12 ore

Şoferii care folosesc TollRo nu mai pot fi amendaţi dacă aplicaţia are erori. Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, a semnat joi un ordin prin care utilizatorii Sistemului de Tarifare Electronică Rutieră (TollRo), pus în funcţiune la 1 octombrie, să nu poată fi sancţionaţi dacă nu-şi duc la îndeplinire obligaţiile legale, în cazul unor disfuncţionalităţi ale aplicaţiei, notează Agerpres.

"Am lucrat în această după amiază împreună cu reprezentanţii transportatorilor şi distribuitorilor, luând la rând toate problemele care au fost observate în aplicaţia TollRo. Cea mai spinoasă dintre aceste probleme a fost cea cu aplicarea amenzilor în cazul în care oamenii nu sunt vinovaţi şi am rezolvat-o.

Nu voi accepta vreodată ca oamenii nevinovaţi să fie sancţionaţi pentru o activitate pe care Compania Naţională de Drumuri ar fi trebuit să o finalizeze de un an şi jumătate de când este contractată această aplicaţie", a declarat Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Miruţă spune că a găsit o soluţie legală

Acesta a precizat că s-a găsit o soluţie în cadrul legal existent, chiar dacă Guvernul este interimar, întrucât trecerea la această formă de taxare pe kilometru este reglementată printr-o lege adoptată în 2023.

"Această lege, făcută în 2023, când se observă că are probleme, nu poate fi schimbată decât printr-o lege, ceea ce un guvern interimar nu poate să dea şi mă refer la problemele aplicaţiei în sine, raportate la realitate.

Ca ministru interimar am găsit însă o formă printr-un ordin de ministru care reglementează normele de aplicare a acelei legi care a fost făcută în 2023, iar în ordinul pe care l-am semnat şi care a fost publicat în Monitorul Oficial, am introdus un articol care prevede extraordinar de clar că în cazul unor disfuncţionalităţi ale aplicaţiei, utilizatorii, adică oamenii care folosesc această metodă de plată, nu pot fi sancţionaţi că nu-şi duc la îndeplinire obligaţiile legale. Sunt oameni de bună credinţă care vor să plătească şi care pot întâmpina probleme în această aplicaţie", a transmis ministrul Transporturilor.

Platforma TollRo a fost accesată, în primele 12 ore de funcţionare, de aproximativ patru milioane de vizitatori şi utilizatori autentificaţi, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori şi 170.000 de vehicule, a anunţat joi compania de drumuri.

În primele 12 ore au fost emise peste 45.000 de tichete de rută şi au fost efectuate peste 60.000 de plăţi şi peste 13.000 de alimentări ale portofelului electronic. Aproximativ 90% dintre achiziţii s-au făcut direct prin portalul şi aplicaţiile TollRo, iar restul prin distribuitori şi prin punctele CNAIR.

Acest volum, concentrat în primele ore, a generat vârfuri de sarcină asupra platformei şi asupra sistemelor externe cu care aceasta comunică şi a stat la baza unor nefuncţionalităţi.