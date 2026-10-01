Probleme tehnice la TollRo chiar în primele ore de funcționare. CNAIR anunță că șoferii care nu pot achita taxa nu vor fi amendați

CNAIR asigură funcționarea STRR în condiții de avarie și publică de îndată, pe pagina proprie de internet și în aplicația mobilă, informarea privind disfuncționalitatea și intervalul acesteia."

Anunțul vine în contextul în care transportatorii au cerut suspendarea temporară a amenzilor. Aplicarea sistemului TollRo poate majora costurile transportului intern cu până la 8%, în funcţie de activitate, iar aceste costuri trebuie reflectate integral şi imediat în tarifele contractuale de transport, susţine Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

Probleme cu e-mailurile de confirmare

Una dintre problemele apărute după lansarea platformei este legată de transmiterea e-mailurilor către utilizatori.

CNAIR spune că, imediat după punerea în funcțiune a sistemului, numărul mare de utilizatori și de tranzacții a generat un volum foarte ridicat de e-mailuri într-un interval scurt. Mesajele includeau confirmări, documente justificative și notificări privind conturile.

Potrivit companiei, serviciile de e-mail Google, inclusiv Gmail, și Yahoo au limitat temporar mesajele provenite de la domeniul etoll.ro, după ce sistemele automate anti-spam au identificat volumul neobișnuit de mare de mesaje ca pe un posibil risc.

În consecință, unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari.

CNAIR subliniază că această problemă nu afectează achiziția sau valabilitatea rovinietei și TollRo, ci transmiterea prin e-mail a confirmărilor, în special pentru utilizatorii cu adrese Gmail și Yahoo, ceea ce poate afecta procesul de creare a conturilor.

"Precizăm că funcționalitatea credite TollRo permite utilizatorilor să-și alimenteze contul cu credite mobile. Problema apărută este una exclusiv tehnică și ține de interfața de comunicare cu analiză tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei".

Pentru creșterea capacității de transmitere a mesajelor, CNAIR anunță că pune în funcțiune, împreună cu STS, servicii de e-mail suplimentare.

Probleme la plățile pentru TollRo

O altă disfuncționalitate a fost identificată în interconectarea dintre platforma TollRo și procesatorul de plăți, în special în etapa de autorizare și confirmare a tranzacțiilor.

Problema afectează și funcționalitatea prin care utilizatorii își pot alimenta conturile cu credite TollRo.

CNAIR precizează că este vorba despre o problemă tehnică la interfața de comunicare cu procesatorul de plăți. Echipele companiei lucrează împreună cu procesatorul pentru identificarea cauzei și remedierea acesteia.

În paralel, sunt verificate și reconciliate tranzacțiile inițiate în intervalul afectat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite corect conturilor utilizatorilor.

CNAIR spune că monitorizează permanent fluxul de plăți și că echipele tehnice lucrează pentru stabilizarea sistemului. Compania va publica un nou anunț după remedierea problemelor.

În ceea ce privește plata TollRo, CNAIR transmite că utilizatorii nu vor fi sancționați pentru perioada în care disfuncționalitățile tehnice ale sistemului îi împiedică să achiziționeze taxa.

Conform normelor citate de companie, în cazul unei disfuncționalități, TollRo aferent perioadei respective poate fi stabilit ulterior pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare pentru utilizator.

"La ora actuală se iau următoarele măsuri: analiza tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei, verificarea și reconcilierea tranzacțiilor inițiate în intervalul afectat, pentru ca orice sumă plătită să fie corect atribuită în contul utilizatorului, monitorizarea permanentă a fluxului de plăți până la stabilizarea completă. Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației, iar după remedierea problemelor tehnice vom reveni cu un nou anunț", a mai spus CNAIR.