Noul abonament la ChatGPT costă 500 de dolari pe lună: OpenAI a anunțat ce opțiuni include planul Pro 500

Sam Altman, directorul general OpenAI, 29 septembrie 2026. Sursa foto: Hepta

OpenAI a anunțat un nou nivel de abonament marți, la evenimentul DevDay. Planul Pro 500 va costa 500 de dolari pe lună, cu 300 de dolari mai mult decât ceea ce era anterior cel mai scump plan al companiei, potrivit Business Insider.

Planul de 500 de dolari va include acces la procesare „Ultrarapidă” pentru GPT-6 Astra în ChatGPT Work și Codex. Opțiunea „Ultrarapidă” promite o creștere de 8 ori a vitezei în Codex, instrumentul de programare al OpenAI.

Nivelul va avea, de asemenea, cea mai mare limită de utilizare inclusă oferită de OpenAI. Deși utilizatorul obișnuit de ChatGPT poate să nu fie interesat de acest aspect, acesta este foarte important pentru programatorii care au ajuns la limita de tokenuri.

Unii utilizatori foarte atenți de pe X au observat săptămâna trecută un cod de testare pentru un plan de 500 de dolari pe lună.

500 de dolari pe lună este o sumă mare - înseamnă 6.000 de dolari pe an. Și asta doar pentru OpenAI. Utilizatorii de servicii AI ar putea avea, de asemenea, abonamente la Anthropic sau Cursor.

Cu toate acestea, utilizatorii AI au declarat anterior pentru Business Insider că nivelul cel mai scump - care costa atunci 200 de dolari pe lună - merita banii. Unii l-au considerat o cheltuială necesară pentru micile lor afaceri.

Noul plan de 500 de dolari pe lună al OpenAI include opțiunea „Ultrarapid”

OpenAI a anunțat, de asemenea, că va redeschide planul Pro de 200 de dolari pe lună, însă îi va reduce limita de utilizare.

Compania a suspendat înscrierile pentru acest plan pe 10 septembrie. Acum, aproape trei săptămâni mai târziu, planul se redeschide, dar cu jumătate din puterea de procesare.

Limita va fi de 10 ori mai mare decât cea a planului Plus de 20 de dolari pe lună, în scădere față de multiplul anterior de 20 de ori. Pentru acești abonați, numărul de mesaje ChatGPT în GPT-6 Pro va scădea, de asemenea, de la 200 la 100 pe săptămână.

Abonații existenți vor primi un credit acordat o singură dată în perioada de tranziție.

Thibault Sottiaux, responsabilul de inginerie pentru Codex al OpenAI, a explicat schimbarea într-o postare pe X de luni. Modificările duc, în final, la jumătate din cheltuielile în dolari pentru API față de planul anterior, a scris el.

„Am vrut să mă asigur că vă comunic această schimbare din timp, astfel încât să o puteți înțelege cu toții înainte să vă copleșim cu vești bune”, a scris Sottiaux.