SUA lasă Marea Britanie, Franța și statele baltice în afara grupului care discută viitorul NATO. Care sunt cele 7 țări alese de Trump

2 minute de citit Publicat la 12:05 01 Oct 2026 Modificat la 12:05 01 Oct 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Administrația Trump a exclus prezența unor aliați importanți din NATO, precum UK, Franța și țările baltice, de la o reuniune a Alianței Nord-Atlantice, programată a avea loc în Polonia, luna viitoare. Donald Trump își pune astfel în practică amenințările referitoare la crearea unei „liste cu cei obraznici și cei cuminți”, care separă guvernele statelor care au avut o atitudine favorabilă SUA de cele care nu s-au aliniat priorităților președintelui Trump, informează Politico.

Întâlnirea planificată în Polonia, coordonată chiar de șeful politicii Pentagonului, Elbridge Colby, este practic un grup de lucru concentrat pe viitorul NATO, au precizat, sub anonimat, șase diplomați consultați de Politico.

„Facem tot ce ni se cere,” a spus un oficial al unei țări NATO excluse de la această reuniune. „Încercăm să înțelegem care sunt criteriile și care este scopul acestor întâlniri. Nu ni s-a transmis încă prea multe informații”.

Casa Albă și Pentagonul au refuzat să comenteze subiectul.

Președintele Donald Trump a criticat în mod constant NATO și țările aliate care au refuzat să sprijine SUA în războiul din Iran sau statele din Alianță care nu au cheltuit 5% din PIB pe apărare.

„Am considerat întotdeauna NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceleași țări, ca pe o stradă cu sens unic: noi îi vom proteja, dar ei nu vor face nimic pentru noi, în special într-un moment de nevoie”, a spus Trump, într-o postare publicată pe Truth Social în acest an.

În august, președintele Donald Trump a anunțat că SUA vor reduce „substanțial” amploarea exercițiilor militare comune inclusiv cu Coreea de Sud, un alt aliat important al Washingtonului. Trump a remarcat că autoritățile sud-coreene au refuzat recent să se alăture Statelor Unite în demersul privind „denuclearizarea" Iranului.

Casa Albă a elaborat în aprilie o listă pe care statele NATO sunt împărțite în „aliați buni” și „aliați răi”.

Statele Tratatului Nord-Atlantic au fost evaluate pe baza contribuțiilor și etichetate pe „niveluri” de încredere.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avansat o idee de segregare în NATO încă din decembrie.

„Aliații model, care își asumă responsabilități vor beneficia de tratament preferențial. Aliații care continuă să nu își îndeplinească rolul în apărarea colectivă vor suporta consecințe”, declara, la acea vreme, Pete Hegseth.

Colby a avut două întâlniri cu șase reprezentanți din Norvegia, Suedia, Finlanda, Polonia, Germania și Țările de Jos, în cadrul așa-numitului format al Grupului Bergen.

Statele Unite ar putea adăuga și un al șaptealea membru - Danemarca - în acest club exclusiv, având în vedere acordul încheiat între cele două țări pentru a extinde prezența militară americană în Groenlanda, potrivit surselor Politico.

Colby, care a fost catalizatorul inițiativei, a organizat în iunie la Bergen, Norvegia, o primă întâlnire de acest fel și a invitat cei șase aliați favorizați. „Aliații NATO care își respectă rapid angajamentele de cheltuieli de la Haga, au resursele necesare pentru a contribui și sunt pregătiți să treacă la lucruri practice,” a scris el pe rețelele sociale, după întâlnire.

Oficialul Pentagonului a mai menționat în această lună, la o conferință din Washington, că „ideea este să tragem întreaga alianță după noi”.

„Dacă (Trump) încearcă să împartă NATO în cei buni și cei răi, este periculos pentru SUA”, a spus, sub anonimat, un diplomat pentru Politico. „Dar pentru Europa, acesta este un lucru existențial”.