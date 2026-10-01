Ambasadorul Rusiei a fost convocat de MAE de la Chișinău, după ce o dronă s-a prăbușit în raionul Orhei

1 minut de citit Publicat la 13:03 01 Oct 2026 Modificat la 13:03 01 Oct 2026

Clădirea Parlamentului Republicii Moldova. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, după ce o dronă cu explozibil a căzut, miercuri seară, în apropierea localității Brănești din raionul Orhei, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de MAE de la Chișinău, Republica Moldova cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către trei drone, miercuri, 30 septembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Două dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău este convocat astăzi, 1 octombrie, la MAE.

Aceste încălcări amenință direct securitatea cetățenilor Republicii Moldova. MAE cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova”, a precizat instituția.

O dronă de tip „Geran”, cu motor turboreactiv, a văzut, miercuri seară, lângă localitatea Brănești, raionul Orhei. Aceasta a lovit niște copaci și a explodat în imediata apropiere a unui drum.

Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de circa 120 de metri. Circulația rutieră a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona Centru a fost închis.

De asemenea, după incident, Republica Moldova a anunţat că, în total, 84 de drone ruseşti i-au încălcat teritoriul.

Potrivit autorităţilor de la Chişinău, astfel de incidente sunt inacceptabile şi reconfirmă faptul că războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri tot mai concrete pentru Republica Moldova şi securitatea întregii regiuni.